Test de cultură generală: Mare şi tare

1 Care dintre următorii actori nu a interpretat niciodată rolul lui Hulk, un monstru gigantic şi verde ce nu-şi poate controla furia, ce aparţine universului Marvel?

a. Eric Bana.

b. Edward Norton.

c. Paul Rudd.

2 Cine a scris romanul „Cei care pleacă şi cei ce rămân“ (2013)?

a. Paolo Giordano.

b. Elena Ferrante.

c. Patrick Modiano.

3 Ce formaţie rock interpretează balada „Love Bites“ (1987)?

a. Led Zeppelin.

b. Van Halen.

c. Def Leppard.

4 Care a fost ultima dinastie bizantină?

a. Dinastia Ducas.

b. Dinastia Paleologilor.

c. Dinastia Comnenilor.

5 În ce an a fost creat Superman, cel mai cunoscut personaj al benzilor desenate produse de DC Comics?

a. 1932.

b. 1942.

c. 1952.

6 Ce oraş din România e situat la cea mai mare altitudine?

a. Predeal.

b. Vatra Dornei.

c. Borşa.

7 Ecuatorul traversează...

a. Venezuela.

b. Peru.

c. Columbia.

8 Ce echipă engleză de fotbal joacă pe stadionul Anfield?

a. Liverpool.

b. Manchester.

c. Chelsea.

9 Cine a fost comandantul suprem al Forţelor Aliate din vestul Europei şi nordul Africii în cel de-Al Doilea Război Mondial?

a. Douglas MacArthur.

b. Dwight D. Eisenhower.

c. Erwin Rommel.

10 Conform basmului, ce trebuia să elibereze Greuceanu de sub puterea zmeilor?

a. Pe Ileana Cosânzeana.

b. Soarele şi Luna.

c. Tinereţe fără bătrâneţe.

11 Ce filosof a scris cartea „Contractul social“?

a. Jean-Jacques Rousseau.

b. Voltaire.

c. Thomas Hobbes.

12 Ce artist a murit în Viena, în 1918?

a. Edvard Munch.

b. Vasili Kandinski.

c. Gustav Klimt.

13 Windhoek este capitala statului...

a. Zambia.

b. Nigeria.

c. Namibia.

14 Care este cel mai mare producător de migdale?

a. Iran.

b. Italia.

c. SUA.

15 Selina Kyle este numele real al cărui personaj?

a. Catwoman.

b. Wonder Woman.

c. Batgirl.

16 Cine a fost, până în vara lui 1990, ministrul de Interne al României?

a. Generalul Mihai Chiţac.

b. Generalul Iulian Vlad.

c. Generalul Ştefan Guşă.

17 Ce înseamnă „a estropia“?

a. A mutila.

b. A înfrumuseţa.

c. A clătina.

18 Care dintre următoarele ţări nu are ieşire la Marea Caspică?

a. Turkmenistan.

b. Iran.

c. Uzbekistan.

19 Ce civilizaţie antică folosea usturoiul drept un mijloc preventiv al bolilor contagioase?

a. Babilonul.

b. Egiptul.

c. Civilizaţia harappa.

20 Wakanda este tărâmul imaginat în seria de benzi desenate „Black Panther“. Unde este localizată ţara?

a. Africa Subsahariană.

b. America de Sud.

c. Asia Centrală.

21 Ce formaţie rock interpretează melodia „You Can't Always Get What You Want“?

a. AC/DC.

b. The Rolling Stones.

c. Aerosmith.

22 Ce om politic român, condamnat în contumacie de comunişti la 52 de ani de închisoare, a participat la înfiinţarea comitetului Europa Liberă şi a fost membru în Comitetul Naţional Român din 1949?

a. Grigore Gafencu.

b. Iuliu Maniu.

c. Nicolae Titulescu.

23 Ce oraş a întemeiat Aleksandr Sovorov, în 1792, pe malul stâng al Nistrului?

a. Mălăieşti.

b. Tiraspol.

c. Bender.

24 De câte ori poate fi atinsă mingea de volei de o echipă, înainte să fie trimisă peste fileu?

a. Două.

b. Trei.

c. Patru.

25 Heath Ledger a câştigat, în 2009, un Oscar pentru Cel mai bun actor în rol secundar. Despre ce film este vorba?

a. „The Dark Knight Rises“/ „Cavalerul negru: Legenda renaşte“.

b. „The Dark Knight“/ „Cavalerul negru“.

c. „A Knight's Tale“/ „Povestea unui cavaler“.

26 Ce staţiune turistică a fost menţionată documentar pentru prima dată în anul 153?

a. Băile Herculane.

b. Băile Tuşnad.

c. Lacul Sărat.

27 Ce pasăre e simbolul naţionalei franceze de rugby?

a. Vulturul.

b. Pelicanul.

c. Cocoşul.

Răspunsuri corecte:

1. c. Paul Rudd.

2. b. Elena Ferrante.

3. c. Def Leppard.

4. b. Dinastia Paleologilor.

5. a. 1932.

6. a. Predeal.

7. c. Columbia.

8. a. Liverpool.

9. b. Dwight D. Eisenhower.

10. b. Soarele şi Luna.

11. a. Jean-Jacques Rousseau.

12. c. Gustav Klimt.

13. c. Namibia.

14. c. SUA.

15. a. Catwoman.

16. a. Generalul Mihai Chiţac.

17. a. A mutila.

18. c. Uzbekistan.

19. b. Egiptul.

20. a. Africa Subsahariană.

21. b. The Rolling Stones.

22. a. Grigore Gafencu.

23. b. Tiraspol.

24. b. Trei.â

25. b. „The Dark Knight“/ „Cavalerul negru“.

26. a. Băile Herculane.

27. c. Cocoşul.