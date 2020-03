Scandal între Mîndruţă şi şeful Gărzii de Mediu Bucureşti: Sunteţi ridicol ca la Divertis / Domnul Mîndruţă, nu mai râdeţi!

Conflictul dintre cei doi a început după ce Viorel Glăman, şeful Gărzii de Mediu Bucureşti, nu a ştiut să-i răspundă lui Lucian Mîndruţă ce este acela un ecosistem.

Lucian Mîndruţă: Vreau să-mi explicaţi ce e un ecosistem, sunteţi comisar de Mediu. Ştiţi definiţia?





Viorel Glăman: Nu o ştiu

Lucian Mîndruţă: Cum aţi ajuns comisar de mediu?



Viorel Glăman: Prin concurs



Lucian Mîndruţă: Nu vă e ruşine? Vă este sau nu?



Viorel Glăman: Îmi permiteţi să mă retrag, domnule Prelipceanu



(...)



Viorel Glăman: Domnule Mândruţă, aveţi o atitudine..



Lucian Mîndruţă: Pentru că sunteţi ridicol! Nu-mi permiteţi să râd de un om ridicol? Conduceţi Garda de Mediu în Bucureşti şi sunteţi ridicol. Sunteţi ca la Divertis.



Viorel Glăman: Aştept întrebările, dacă nu, permiteţi-mi să mă retrag. Domnule Mîndruţă, nu mai râdeţi!

Salariul şefului Gărzii de Mediu Bucureşti

Întrebat dacă ministrul mediului l-a destituit din funcţie, Viorel Glăman a răspuns, citat de Digi24 : „Nu m-a destituit... poate m-a destituit acum, de câteva minute, eu azi la ora 16:30 când am plecat de la sediu n-am fost destituit.”



„Eu consider că nu am nicio vină. Domnul ministru al mediului şi doamna comisar general mă poate analiza (sic!)”, a mai spus el cu privire la poluarea din capitală.



„Am auzit de problema aceasta, gropile de gunoi din Bucureşti nu sunt în Bucureşti, sunt pe raza judeţului Ilfov. Pe raza Bucureştiului nu este decât o singură groapă. Eu fac tot ce îmi stă în putinţă! Pe Bucureşti, în 2019, am dat amenzi de 1 milion de lei pe poluare atmosferă şi pe depozite necontrolate de deşeuri”, a mai spus el.



Viorel Glăman a mai spus că angajaţii cu experienţă din subordinea sunt prost plătiţi, având salarii de 3.600 de lei, iar el are un salariu de 4.600 de lei.