„Return to Hogwarts”, program special al HBO Max la 20 de ani de la lansarea „Harry Potter”

Programul este regizat de Chris Columbus şi va avea premiera pe serviciul de streaming la 1 ianuarie 2022.

„Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts” va spune povestea realizării filmelor, cu interviuri şi conversaţii între actori.

Toate cele opt producţii Warner Bros. sunt disponibile pe platformă, iar în România pot fi vizionate pe HBO GO.

Programul special va fi difuzat, în primăvară, şi pe TBS şi Cartoon Network înaintea debutului în cinematografe al „Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore” al Warner Bros. Pictures.

În program urmează să apară şi Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch şi Ian Hart.

„Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts” e produs de Warner Bros. Unscripted Television în asociere cu Warner Horizon la Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter.

Primele imagini din acesta vor fi prezentate pe 28 noiembrie, în cadrul premierei competiţiei „Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses”, găzduită de actriţa Helen Mirren şi difuzată de TBS şi Cartoon Network. Această producţie în patru părţi va fi difuzată de HBO Max începând cu 1 ianuarie.