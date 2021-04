LIVE TEXT Premiile Oscar 2021: Cel mai bun actor în rol secundar

UPDATE 03.45: Premiul Oscar pentru cele mai bune costume: Anne Roth ("Ma Rainey’s Black Bottom").

UPDATE 03:42: Premiul Oscar pentru cel mai bun machiaj si coafuri: “Ma Rainey’s Black Bottom” - Sergio Lppez-Rivera, Mia Neal şi Jamika Wilson.

UPDATE: Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar: Daniel Kaluuya (″⁣Judas and the Black Messiah″⁣).

UPDATE 03:23: Premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj internaţional: Another Round (Danemarca).

"Este mai mult decât mi-aş fi imaginat vreodată, deşi mereu mi-am imaginat asta. Este un film despre cum să dai drumul controlului în viaţă şi îi mulţumesc soţiei mele că a fost îngerul care m-a călăuzit în această perioadă dificilă. Am vrut să facem un film care să sărbătorească viaţa. Şi înainte de filmări s-a întâmplat imposibilul. Un om care era pe autostradă a intrat într-o persoană dragă mie, care a murit. Cu două luni înainte fusese în Africa şi îmi scrisese o scrisoare plină de iubire şi speranţă. Ea a crezut cu tărie în acest film. Şi vreau să spun că Aida tu eşti parte din acest miracol şi acest premiu este pentru tine”, a declarat regizorul Thomas Vinterberg.

Premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat merge la: “The Father” - Christopher Hampton, Florian Zeller;

„A fost primul meu film de lung metraj şi l-am avut actor pe Anthony Hopkins. Câteodată noi ne închidem singuri uşa, dar mă bucur că Anthony a spus da şi a dat totul pentru filmul acesta”, a declarat Florian Zeller, într-un discurs online, de la Paris.

Premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original: “Promising Young Woman” - Emerald Fennell

„Mi-au zis să îmi scriu un discurs şi nu am făcut ata, petnru că nu am crezut niciodată că se va întâmpla să câştig”, a declarat Fennell, adăugând că statueta este „atât de grea şi atât de rece”. „Acest film a fost făcut de nişte oameni extraordinari, în 23 de zile, şi sunt încântată de toată lumea cu care am lucrat”, a mai spus Fennell.

Update 03.00 - A început a 93-a gală a premiilor Oscar.

Gala din acest an a Premiilor Oscar va fi accesibilă fanilor din România, în dimineaţa zilei de 26 aprilie 2021, de la ora 03.00.

Documentarul românesc „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau, a devenit primul film românesc nominalizat la premiile OscarO coproducţie România-Luxemburg, „Colectiv” este o poveste captivantă ce prezintă eforturile comune depuse de medici, oficiali guvernamentali şi jurnalişti de investigaţie, care luptă împotriva corupţiei în timp ce descoperă o fraudă de amploare în sistemul de sănătate din Bucureşti, după incendiul din clubul Colectiv, care a avut loc pe 30 octombrie 2015.

Oscar 2021. Cel mai bun film. Nominalizări:

- „The Father”

- „Judas and the Black Messiah”

- „Mank”

- „Minari”

- „Nomadland”

- „Promising Young Woman”

- „Sound of Metal”

- „The Trial of Chicago 7”

Oscar 2021. Cel mai bun regizor. Nominalizări:

- Chloe Zhao („Nomadland”)

- David Fincher („Mank”)

- Lee Isaac Chung („Minari”)

- Emerald Fennell („Promising Young Woman”)

- Thomas Vinterberg („Another Round”)

Oscar 2021. Cel mai bun actor în rol principal. Nominalizări:

- Riz Ahmed („Sound of Metal”)

- Chadwick Boseman („Ma Rainey’s Black Bottom”)

- Anthony Hopkins („The Father”)

- Gary Oldman („Mank”)

- Steven Yeun („Minari”)

Oscar 2021. Cea mai bună actriţă în rol principal. Nominalizări:

-Viola Davis („Ma Rainey’s Black Bottom”)

-Andra Day („The United States v. Billie Holiday”)

- Vanessa Kirby („Pieces of a Woman”)

- Frances McDormand („Nomadland”)

- Carey Mulligan („Promising Young Woman”)

Oscar 2021. Cel mai bun actor în rol secundar. Nominalizări:

-Daniel Kaluuya („Judas and the Black Messiah”)

-Sacha Baron Cohen („The Trial of the Chicago 7″)

-Leslie Odom Jr. („One Night in Miami”)

-Paul Raci („Sound of Metal”)

-LaKeith Stanfield („Judas and the Black Messiah”)

Oscar 2021. Cea mai bună actriţă în rol secundar. Nominalizări:

-Olivia Colman („The Father”)

-Amanda Seyfried („Mank”)

-Glenn Close („Hillbilly Elegy”)

-Yuh-Jung Youn („Minari”),

-Maria Bakalova („Borat Subsequent Moviefilm”)

Oscar 2021. Cel mai bun lungmetraj internaţional. Nominalizări:

-„Colectiv” (România),

-„Another Round” (Denmarca),

-„Better Days” (Hong Kong),

-„The Man Who Sold His Skin” (Tunisia),

-„Qu Vadis, Aida?’ (Bosnia şi Herzegovina)

Oscar 2021. Cel mai bun lungmetraj de animaţie. Nominalizări:

-„Onward”

-„Over the Moon”

-„A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon”

-„Soul”

-„Wolfwalkers”

Oscar 2021. Cea mai bună scenografie. Nominalizări:

-„The Father”

-„Ma Rainey’s Black Bottom

-„Mank”

„-News of the World”

-„Tenet”

Oscar 2021. Cel mai bun scenariu adaptat. Nominalizări:

-„Borat Subsequent MovieFilm”

-„The Father”

-„Nomadland”

-„One Night in Miami”

-„The White Tiger”

Oscar 2021. Cel mai bun scenariu original. Nominalizări:

-„Judas and the Black Messiah”

-„Minari”

-„Promising Young Woman”

-„Sound of Metal”

-„TheTrial of the Chicago 7”

Oscar 2021. Cea mai bună imagine. Nominalizări:

-Sean Bobbitt (“Judas and the Black Messiah”)

-Erik Messerschmidt (“Mank”),

-Dariusz Wolski (“News of the World”)

-Joshua James Richards (“Nomadland”)

-Phedon Papamichael (“The Trial of the Chicago 7”)

Oscar 2021. Cel mai bun montaj. Nominalizări:

-“The Father”

-“Nomadland”

- “Promising Young Woman”

-“Sound of Metal”

- “The Trial of the Chicago 7”

Oscar 2021. Cea mai bună coloană sonoră. Nominalizări:

“Da 5 Bloods”

-„Mank”

-„Minari”

-„News of the World”

-„Soul”

Oscar 2021. Cel mai bun cântec. Nominalizări:

-„Fight For You” (“Judas and the Black Messiah”),

-„Hear My Voice” (“The Trial of the Chicago 7″),

-„Husavik” (“Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”),

-„lo Sě (Seen)” (“The Life Ahead/ La Vita Davanti a Se”),

-„Speak Now” (“One Night in Miami...”)

Oscar 2021. Cel mai bun sunet. Nominalizări:

-„Greyhound”

-„Mank”

-„News of the World”,

-„Soul”

-„Sound of Metal”

Oscar 2021. Cele mai bune efecte vizuale. Nominalizări:

“Love and Monsters”

-„The Midnight Sky”

-„Mulan”

-„The One and Only Ivan”

-„Tenet”

Oscar 2021. Cel mai bun machiaj / cea mai bună coafură. Nominalizări:

-„Emma”,

-„Hillbilly Elegy”,

-„Ma Rainey’s Black Bottom”,

-„Mank”

-„Pinocchio”

Oscar 2021. Cele mai bune costume. Nominalizări:

“Emma”

-„Ma Rainey’s Blackbottom”

-„Mank”

-„Mulan”

“Pinocchio”

Oscar 2021. Cel mai bun scurtmetraj animat. Nominalizări:

-„Burrow”

-„Genius Loci”

- „If Anything Happens I Love You”

-„Opera”

-„Yes-People”

Oscar 2021. Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune. Nominalizări

-„Feeling Through”

-„The Letter Room”

-„The Present”

-„Two Distant Strangers”

-„White Eye”

Oscar 2021. Cel mai bun lungmetraj documentar. Nominalizări:

- „Colectiv”

-„Crip Camp”

-„The Mole Agent”

-„My Octopus Teacher”

-„Time”

Oscar 2021. Cel mai bun scurtmetraj documentar. Nominalizări:

-„Colette”

-„A Concerto Is a Conversation”

-„Do Not Split”

-„Hunger Ward”

-„A Love Song For Latasha”.