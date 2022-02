Oscar 2022: Utilizatorii de Twitter îşi pot vota favoritul iar câştigătorul va fi anunţat la gala de la Los Angeles

Anunţul vine după dezvăluirea nominalizărilor de săptămâna trecută care au exclus producţiile hollywoodiene cu buget mare precum „Spider-Man: No Way Home” sau cel mai recent „James Bond”, filme care au salvat box office-ul într-un an de restrciţii sanitare.

Specialiştii se tem că această absenţă va îndepărta şi mai mult marele public de ceremonia premiilor Oscar, a cărei a 94-a ediţie va avea loc pe 27 martie, la Los Angeles. De aceea, a fost înfiinţată această nouă categorie prin care fanii sunt invitaţi să voteze pe Twitter filmul preferat din 2021 cu ajutorul hashtagului OscarsFanFavorite sau direct pe site-ul Academiei, potrivit Variety.

Audienţele ceremoniei au scăzut în ultimii ani, cu doar 10 milioane de telespectatori anul trecut pentru o ediţie care a premiat în special filme independente precum „Nomadland” de Chloé Zhao. Această cifră în scădere cu 56% în raport cu ediţia precedentă, un minim storic.

Pentru Meryl Johnson, vice-preşedinte al Academiei americane de film desemnat cu marketingul digital, crearea unui premiu al publicului va permite cinefililor „să participe la spectacol în timp real, de a crea o comunitate şi de a face parte din experienţă”.

Fanii pot vota de 20 de ori pe zi iar votul se va încheia pe 3 martie. Trei fani aleşi prin tragere la sorţi vor fi invitaţi anul viitor să ofere premiul Oscar.

