Olimpia Melinte, din serialul „Vlad“, joacă într-o producţie spaniolă. Ce rol are: „Am învăţat să trag cu arma şi mi-am creat un accent ucrainean“ FOTO VIDEO

Olimpia Melinte va participa miercuri, 11 septembrie, la premiera filmului „Sordo/ The (Silent) War“, regizat de Alfonso Cortés-Cavanillas, în care joacă rolul unei asasine. Evenimentul de gală va avea loc la cinematograful Capitol din Madrid, scrie News.ro.

Este singura actriţă străină din distribuţia acestui film care debutează în cinematografele spaniole pe 13 septembrie.

Pentru Olimpia Melinte, nominalizată la Premiile Goya în 2014, categoria „Revelaţia anului“, pentru rolul din „Cannibal“/ „Caníbal“ (regia: Manuel Martín Cuenca), revenirea în Spania pentru filmările la „Sordo“, care au avut loc în Cantabria, în 2017, a fost o sursă de inspiraţie şi, în acelaşi timp, prilejul pentru a construi un personaj dificil de abordat: o femeie al cărui unic crez este ordinul dat şi care găseşte plăcere în a tortura inamicii deveniţi victime abandonate în bălţi de sânge.

În crearea personajului său, Olimpia a folosit ca sursă de inspiraţie romanul „Războiul nu are chip de femeie“, de Svetlana Aleksievici.

„Personajul meu, Darya Sergheievici Volkov, este lunetistă şi criminală de război, angajată de armata spaniolă să-l vâneze pe Anselmo (Asier Etxeandia), personajul principal. Ea este din Ucraina, dar a luptat şi pentru armata rusă. De la casting până la ultima zi de filmare, această producţie a fost o aventură minunată în care am construit primul meu rol care pare 100% negativ, fără nicio nuanţă de blândeţe sau compasiune pentru victimele mele, o adevărată provocare condusă cu măiestrie şi mult tact de regizorul nostru Alfonso Cortes Cavanillas. Au fost zile şi nopţi de filmare tensionate, prin munţi şi peşteri din Cantabria, călare sau pe jos, cu o echipă fantastică. Am lucrat cu unii dintre cei mai cunoscuţi şi iubiţi actori ai momentului din Spania ca Hugo Silva, Asier Etxeandia sau Marian Alvarez. Am învăţat să trag cu arma, să călăresc bine, şi mi-am creat, împreună cu un coach, un accent ucrainean pentru ca personajul meu să fie cât mai aproape de realitate. Sper să avem ocazia să vedem acest film şi în cinematografele româneşti“, a povestit actriţa.

FOTO Pro TV

În acest western, Olimpia Melinte este de nerecunoscut: şatenă, cu o cicatrice pe faţă, poartă uniformă, călăreşte, trage cu arma, ucide, torturează.

„Cea mai dificilă scenă a fost cea în care trebuia să-l torturez pe unul dintre fugitivii capturaţi, interpretat de Hugo Silva. Îmi amintesc fiecare dintre ustensilele cu care am lucrat: cuie, ciocane, de tot sângele care împroşca peste tot când loveam deţinutul, de fiecare mişcare precisă pe care trebuia să o fac, fiindcă totul s-ar fi putut transforma într-o tragedie dacă loveam cu un milimetru mai într-o parte, şi de monologul de o pagină pe care trebuia să-l spun în tot acest timp. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în timpul filmărilor şi am încheiat acea zi la un pahar de whisky în faţa şemineului, povestind despre temerile fiecăruia din echipă, de la regizor şi directorul de imagine, până la noi, actorii…“, îşi aminteşte actriţa.

FOTO Pro TV

Regizorul Alfonso Cortes Cavanillas spune că personajele sale nu sunt rele sau bune, ci oameni de privit în context, ale căror acţiuni sunt dictate de circumstanţe.

„Sordo“ este un proiect care a început în 2010 când regizorul a cumpărat benzile desenate şi drepturile de adaptare.

„E un proiect ambiţios la care am lucrat aproape şapte ani pentru scenariu şi dezvoltare, pentru că «Sordo» are o naraţiune aparte şi o estetică inovatoare cum nu s-au mai văzut până acum în cinematografia spaniolă - o fuziune dintre spaghetti western în stilul lui Sergio Leone şi clasicul lui John Ford ce are ca rezultat o recenzie personală a genului, adaptat astfel la istoria Spaniei. Acordăm o importanţă deosebită peisajelor şi naturii, iar sunetul este un element fundamental în acest lungmetraj. Ne dorim ca spectatorul să simtă izolarea de care suferă protagonistul surd, aşa că am creat o atmosferă copleşitoare prin jocul sunetului şi al tăcerii. Este un film care are momente de linişte absolută, iar altele cu mult zgomot“, a spus Alfonso Cortés-Cavanillas.

„«Sordo» este cel mai personal proiect pe care l-am făcut în cariera mea şi reprezintă, într-un fel, pentru mine, libertatea cinematografiei, libertatea de a vorbi despre un subiect controversat - perioada spaniolă postbelică, dintr-un alt punct de vedere, de la distanţă şi fără niciun complex. Am vrut să arăt astfel şi că toate genurile pot fi adaptate în cinema, într-un mod foarte personal“, a adăugat regizorul.

