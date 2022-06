MTV Movie and TV Awards - „Euphoria“ şi „Spider-Man: No Way Home“, cele mai multe premii

Actriţa a câştigat premiul pentru cea mai bună interpretare într-un serial pentru „Euphoria", o producţie HBO care urmăreşte viaţa uneori sumbră şi percutantă a adolescenţilor.

Printre numeroasele premii decalate în timpul ceremoniei, "cel mai bun sărut" şi „cea mai înfricoşătoare interpretare", „Euphoria" a câştigat şi trofeul pentru „cea mai bună luptă".

Decernate prin votul publicului, trofeele au tendinţa de a ajunge la producţii pentru marele public, care au fani activi pe reţelele de socializare şi care sunt încurajaţi să-şi voteze de mai multe ori favoriţii.





Nu a fost suprinzător că „Spider-Man: No Way Home" a fost desemnat "cel mai bun film". Este al treilea cel mai mare succes din istorie în sălile americane şi a generat 1,9 miliarde de dolari la novel global.

Trofeul pentru cea mai bună interpretare i-a revenit actriţei Zendaya, precum şi lui Tom Holland, partenerul ei în viaţa reală, cel care este Omul Păianjăn pe ecran. Cuplul nu a asistat la ceremonia din Santa Monica, în apropiere de Los Angeles.





Jennifer Lopez a câştigat "Generation Award" şi a fost recompensată pentru cel mai bun cântec "On my way (Marry me)". Actorul Jack Black, 52 de ani, a fost distins pentru întreaga carieră.





Daniel Radcliffe, care a fost laureat cu premiul pentru cel ami bun răufăcător în comedia "The Los City" a glumit pretinzând că accentul său britanic i-a permis să pară diabolic. "Este un accent universal recunoscut al răului absolut", a spus el râzând.

