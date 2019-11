Cel mai bun film din 2019, ales de revista Time: „Strălucitor şi emoţionant“ VIDEO

Revista Time a numit „Durere şi glorie“ ca fiind cel mai bun film din 2019, despre care spune că este cea mai „strălucitoare şi emoţionantă“ creaţie a cineastului spaniol.

Publicaţia a situat „Durere şi glorie“, film inspirat din chiar viaţa lui Almodóvar, înaintea unor succese din acest an precum „Once Upon a Time...in Hollywood“, de Quentin Tarantino, poziţia a treia, şi „The Irishman“, de Martin Scorsese, care a ocupat poziţia a doua.

Totodată, Time apreciază rolul lui Antonio Banderas, actorul principal din pelicula lui Almodóvar, ca „interpretarea vieţii sale“ şi o descrie pe Penelope Cruz, mama personajului central, ca „radioasă“.

„«Durere şi glorie» poate fi cel mai strălucitor şi emoţionant film al lui Almodóvar, o panoramă de culori vibrante şi emoţii şi mai intense“, a notat revista Time. Filmul a debutat în România pe marile ecrane pe 18 octombrie.

Pe locul patru se află filmul „Marriage Story“, cu Scarlett Johansson şi Adam Driver, în regia lui Noah Baumbach, iar pe poziţia a cincea, adaptarea Gretei Gerwig, „Little Women“, în care irlandeza Saoirse Ronan joacă rolul central.

Producţia sud-coreeană „Parasite“, de Bong Joon Ho, care se anunţă ca una din favoritele la Oscar pentru Cel mai bun film internaţional, ocupă locul al şaselea, iar „Knives Out“, de Rian Johnson, cu Ana de Armas, apare pe poziţia a şaptea.

Pe locul opt se află „Dolomite is my Name“, regizat de Craig Brewer, cu Eddie Murphy, iar „A Beautiful Day in the Neighborhood“, de Marielle Heller, pe locul al nouălea.

Top 10 este închis de „Hustlers“, regia şi scenariul Lorene Scafaria, cel mai recent film cu Jennifer López, centrat pe povestea a două dansatoare de striptease care reuşesc să înşele clienţi de pe Wall Street.

„Durere şi glorie“, inspirat din viaţa lui Almodóvar

„Durere şi glorie“, cel de al 21-lea lungmetraj al faimosului regizor premiat în 2002 cu Oscar pentru scenariul original „Talk to Her“ şi distins de-a lungul carierei cu peste 130 de trofee în marile festivaluri, are un puternic caracter autobiografic şi reconstituie, introspectiv, diferite etape din viaţa cineastului.

„Durere şi glorie“ vorbeşte despre o serie de reîntâlniri ale regizorului Salvador Mallo (Antonio Banderas) cu persoane care i-au marcat viaţa. Unele reîntâlniri ale regizorului, a cărui sănătate este precară, au loc în realitate, altele doar în rememorările sale: copilăria petrecută în anii ’60, trezirea dorinţei sexuale, prima iubire adultă în Madrid, durerea rupturii de această dragoste, încă vie şi intensă, cu scrisul drept unică terapie pentru a uita ceea ce era de neuitat.

„Durere şi glorie“ vorbeşte despre actul creator, despre dificultatea separării lui de viaţa autorului şi despre patimile care îi dau sens şi speranţă. În recuperarea trecutului, Salvador descoperă nevoia disperată de a-l repovesti şi în această nevoie îşi găseşte salvarea.

Pedro Almodóvar, cel care l-a „descoperit“ pe Antonio Banderas

Din distribuţia filmului fac parte Antonio Banderas şi Penélope Cruz, actori cu care celebrul regizor a colaborat constant de-a lungul timpului, Julieta Serrano şi Cecilia Roth, care au lucrat cu Almodóvar încă de la filmul său de debut, Pepi, Luci, Bom si multe alte fete (1980), precum şi actori aflaţi la prima întâlnire cu cineastul spaniol, ca Asier Etxeandía şi Leonardo Sbaraglia. Celebra interpretă Rosalía are o apariţie cameo chiar în primele secvenţe ale filmului.

Colaborarea dintre Pedro Almodóvar şi Antonio Banderas este una îndelungată şi productivă, cineastul spaniol fiind, de altfel, cel care l-a descoperit pe Banderas, distribuindu-l în primul său rol important în „Labyrinth of Passion“ (1982). Cinci ani mai târziu, Banderas juca într-un alt film semnat de Almodóvar, în primul său rol gay, în „Legea dorinţei“/„La ley del deseo“ (1987). De la premiera acestui film au trecut 32 de ani. O perioadă autoreferenţială pentru personajul său din „Durere şi glorie“, notează radioromaniacultural.ro.

„Îmi amintesc că în timpul repetiţiilor la «Durere şi glorie» i-am spus lui Antonio: Dacă tu consideri că în orice secvenţă te ajută să mă imiţi, fă-o. Antonio a spus nu, nu era necesar. Şi avea dreptate, personajul lui nu eram eu, însă el era înlăuntrul meu“, a povestit Pedro Almodóvar.

Prezentat la Cannes 2019, „Durere şi glorie“ a fost bine primit de public şi critica de specialitate, fiind comparat de celebra publicaţie americană Rolling Stone cu „8 ½ “al lui Federico Fellini (1963): „Simţi pasiunea pentru cinema în fiecare cadru. «Durere şi glorie» nu este doar cel mai personal film al său, este şi unul dintre cele mai bune ale lui Almodóvar.“