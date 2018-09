Alexandra Dinu va juca alături de Pierce Brosnan şi Dave Bautista într-un nou film de acţiune FOTO

Alexandra dinu va juca alături de Pierce Brosnan, cunoscut din seria „James Bond“ şi David Bautista, cunoscut din „Avengers. Guardians of the Galaxy“ în filmul „Final Score“.

Filmul de acţiune are azi premiera în Marea Britanie, iar actriţa de origine română interpretează rolul negativ.

„Personajul meu din acest film este total diferit de tot ceea ce am jucat până acum. Este atât de departe de mine! Face parte dintr-o grupare criminală, este o mercenară, intensă, crudă şi violentă. A fost necesară o pregătire fizica intensă. Am învăţat tehnici de luptă, Krav Maga, o disciplină pusă la punct de serviciile secrete israeliene, iar instructorul cu care m-am antrenat timp de două luni a făcut parte din forţele speciale ale armatei. Am filmat o lună la Londra, iar filmările în sine au fost foarte solicitante fizic şi psihic. S-au desfăşurat în cea mai mare parte, pe timpul nopţii. Aproape toate scenele au fost de acţiune şi au necesitat concentrare maximă ”, spune Alexandra Dinu.

Alexandra Dinu

Filmul va avea în curând premiera şi în Statele Unite, dar şi în România.

Pentru rolul din „Final Score“, Alexandra Dinu şi-a schimbat look-ul în mod radical, dovedind, încă o dată, că este o actriţă camelonică, fiecare rol prezentându-o într-o ipostază diferită şi surprinzătoare.

Filmul „Final Score“ a fost apreciat de criticii de specialitate drept un „film de acţiune intens, ce te ţine cu sufletul la gură, un fel de «Die Hard», care se petrece însă pe un stadion de fotbal“.

Alexandra Dinu în „Final Score“

Acţiunea are în centru o grupare criminală cu origini ruseşti, din care face parte şi Tatiana (personajul jucat de Alexandra Dinu), care ia ostatici toţi spectatorii unui meci de fotbal pentru a găsi un om misterios pe nume Dimitri (Pierce Brosnan), care se ascunde în mulţime. Sarcina salvării celor 35.000 de persoane cade în sarcina unui fost soldat, pe nume Michael Knox (jucat de Bautista).

Noua producţie este regizată de Scott Mann („Heist“ cu Robert De Niro şi „Precious Cargo“), după un scenariu de David T. Lynch şi Jonathan Frank.

Pentru Alexandra Dinu, acesta este al treilea rol într-un film american după pelicula „Bullet Head. Capcana mortală“, unde a jucat alături de Adrien Brody şi Antonio Banderas şi thrillerul „211“, unde a jucat alături de Nicholas Cage.

Debutul actriţei la Hollywood a avut loc după mai bine de zece ani de activitate profesională în lumea filmului italian, timp în care a avut roluri în producţii de succes în industria cinematografică italiană, precum „Capri“, „L’Isola”, „Il generale della Rovere“, „Rosso San Valentino“ ori „La Farfalla Granata“ si altele.