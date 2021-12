Actriţa franceză Isabelle Huppert va primi premiu onorific pentru întreaga activitate la Berlinala 2022

Isabelle Huppert a lucrat de-a lungul carierei cu cineaşti precum Claude Goretta, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Michael Haneke şi Paul Verhoeven. Nominalizată la Oscar pentru rolul din „Elle”, regizat de Verhoeven, şi de două ori premiată la Cannes pentru interpretare, Huppert va primi trofeul onorific în cadrul unei gale programate pentru 15 februarie.

În cadrul festivalului va avea loc şi premiera celui mai recent film în care a jucat Isabelle Hupert, „About Joan/ Joan Verra”, regizat de Laurent Larivière.

„Suntem mândri să o primim pe Isabelle Huppert din nou la festival. Ursul de Aur onorific pare să fie o evoluţie naturală într-o carieră fără egal, având în vedere că Isabelle Huppert este unul dintre puţinii artişti recompensaţi cu trofee pentru interpretare la toate festivalurile majore”, au transmis directorii Berlinalei, Mariette Rissenbeek şi Carlo Chatrian.

Ei au caracterizat-o drept un artist care nu face compromisuri şi nu ezită să rişte şi să iasă din trend.

În cadrul celei de-a 72-a ediţii a Festivalului de Film de la Berlin, programată între 10 şi 20 februarie, va avea loc o restrospectivă a carierei de peste cinci decenii a actriţei, cu o serie de proiecţii ale unor filme precum „The Lacemaker/ La dentellière” (1977), de Claude Goretta, „Every Man for Himself/ Sauve qui peut (la vie)” (1980), de Jean-Luc Godard, de François Ozon, „Elle” (2016), de Paul Verhoeven, şi „Things to Come/ L'avenir” (2016), de Mia Hansen-Løve.