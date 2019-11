VIDEO Cum caracterizează Tudor Chirilă electoratul PSD şi ce întrebare i-ar pune Vioricăi Dăncilă

Tudor Chirilă este de părere că, deşi mulţi dintre cetăţeni şi-au exprimat dezamăgirea faţă de cei doi candidaţi ajunşi în turul doi al alegerilor prezidenţiale, Klaus Iohannis şi Viorica Dăncilă, boicotul nu este o soluţie.

„Eu cred că în acest tur, şi întotdeauna, fie că vorbim de alegeri locale, prezidenţiale, europarlamentare, este vorba de un exerciţiu democratic. Despre faptul că noi, în mod normal, ar trebui să ne dorim ca prezenţa la vot să crească. Asta ar trebui să le propunem şi să le spunem şi copiilor noştri. Mergeţi la vot pentru că este un exerciţiu democratic indiferent de cine sunt candidaţii. Să nu uităm că nu suntem singura ţară care are candidaţi la prezidenţiale pe care îi putem pune sub semnul întrebării. Pentru că în ultima vreme aud foarte multă lume că este nemulţumită şi că nu o să mai meargă la vot pentru că o să-l pedepsească pe Iohannis, sau că e nemulţimită lumea că n-a ajuns Dan Barna în turul doi, sau că a ajuns candidata PSD în turul doi. Dacă vrei să impui ceva într-o ţară, nu o poţi face decât fiind prezent la vot“, a spus Chirilă într-un video live pe Facebook.

Artistul a continuat prin a critica dur partidul PSD, despre care afirmă că nu face decât să „vândă iluzii unui electorat needucat“.

„Trebuie să ieşim la vot şi asta e o chestie foarte clară! Ce votăm? E simplu. Pe noi ce ne interesează pe termen lung? Ne interesează un Parlament care să nu mai fie dominat de PSD. PSD a demonstrat cu vârf şi îndesat că nu doreşte binele acestei ţări. Vinde iluzia că doreşte binele acestei ţări unor votanţi captivi, needucaţi şi pe care noi riscăm de foarte multe ori să-i considerăm adversari, când ei de fapt sunt victime. Asta pentru că ei sunt oameni lipsiţi de orizont, sunt oameni în regiuni foarte sărace ale României, care nu mai au aşteptări de la viaţă. Pentru că viaţa este o nefericire dată de Dumnezeu pe care ei trebuie s-o trăiască aşa cum pot. Şi atunci aceşti oameni ţinuţi în întuneric sunt victimele unui partid care îi va scoate întotdeauna la vot pentru interese mici, interese simple şi pentru câştiguri imediate. (…) Astfel, celălalt electorat care pretinde că are mai mult orizont şi mai multă deschidere faţă de ce ar trebui să însemne modernizarea României, ar trebui să nu fie blazat, zic eu. Ar trebui măcar să-şi dorească să meargă la vot şi să pună ştampila aia“.

Chirilă şi-a exprimat fără menajamente opţiunea politică şi a dezvăluit ce întrebare i-ar adresa Vioricăi Dăncilă. De altfel, artistul l-a criticat pe Iohannis pentru refuzul de a participa la o dezbatere electorală cu adversara lui.

„Eu o să votez cu Iohannis, era evidentă chestia asta. Că doar n-am stat doi ani de zile în stradă, la proteste, ca să votez acum cu Dăncilă. Nu m-am tâmpit. Nu pot să mă supăr atât de tare pe Iohannis, deşi merită, aşa încât să-l pedepsesc eu şi să nu-i dau votul. Că aşa citesc pe internet. Au unii impresia că votul lor e din aur sau din cristale Swarowski şi n-o să-l dea lui Iohannis. Asta mi se pare contraproductiv. De fapt, nu-ţi dai ţie o şansă să poţi pretinde o schimbare. Deşi consider că a făcut foarte multe greşeli şi că nu a folosit funcţia prezidenţială aşa cum ar fi trebuit s-o folosească, o să votez cu Iohannis. Trec şi peste faptul că refuză să meargă la o dezbatere cu doamna Dăncilă. Cu toate astea, eu aleg să-mi aduc aminte de lucrurile bune. Eu aş fi mers la dezbaterea prezidenţială doar ca să-i pun Vioricăi Dăncilă o singură întrebare: «Doamna Dăncilă, nu vă deranjează să vă prezentaţi în turul al doilea drept candidat al PSD în condiţiile în care nu stăpâniţi bine limba română? Vă pregătiţi să ieşiţi în lumea largă ca preşedinte al acestei ţări fără să stăpâniţi limba ţării dumneavoastră? Iar greşelile dumneavoastră sunt o sursă de meme-uri pe internet. Chiar aşa?» Atât voiam“, a explicat Tudor Chirilă.

El a continuat prin a aminti şi de alegerile parlamentare de anul viitor şi a menţionat că nu-i poate permite reprezentantei partidului „care a distrus sistematic ţara“ să ajungă preşedintele ei.

„Revenind, am să votez totuşi cu Iohannis pentru că atunci când eram cu toţii în stradă, în februarie, când voiau să dea OUG 13, Iohannis a fost la şedinţa de guvern. A făcut un gest care cred că, în momentul acela, a pus frână acelei ordonanţe. Ordonanţă care a declanşat după doi ani de modificări legislative ale justiţiei (…). Deci, eu n-am stat în stradă doi ani de zile ca să o las pe Dăncilă să ajungă preşedinte, este simplu. Viorica Dăncilă este produsul unui partid care a distrus sitematic România (…). Şi nu uitaţi de alegerile parlamentare de anul viitor. Trebuie să alegem un Parlament care, cu presiunea constantă a cetăţenilor, să înceapă să dea legi bune pentru ţara asta“, a încheiat artistul.

.