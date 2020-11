Succes uriaş pentru Adelina Pestriţu, cel mai bun influencer al anului 2019. Ce i se întâmplă la un an de când şi-a făcut apariţia la Los Angeles

Adelina Pestriţu a fost desemnată cel mai bun influencer din România, în anul 2019, la gala premiilor E! People Choice Awards. In calitate de „Best Romanian Influencer“, Adelina a participat la gala internationala E! People’s Choice Awards din 10 noiembrie 2019, care a avut loc în America, la Santa Monica Los Angeles. „Îmi vine să plâng, dar şi să rad în hohote, este un sentiment copleşitor ce simt acum. Pentru mine a fost ca un vis împlinit când am aflat că sunt pe lista de nominalizaţi la aceste premii atât de importante pe plan internaţional, aşa că acum, după ce am aflat vestea cea mare, simt că toată lumea e a mea. Nu ştiu cum aş putea să mulţumesc mai mult celor care m-au votat decât spunându-le că este premiul lor, că împreună am câştigat acest trofeu“, transmitea atunci Adelina Pestriţu.

Iată că a trecut rapid timpul, iar vedeta a făcut o serie de dezvăluiri despre viaţa ei profesională de atunci şi până acum. Multe brand-uri o aleg pe ea pentru a le reprezenta, face o mulţime de campanii de succes.

