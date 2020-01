Sanda Nicola, confesiune emoţionantă despre Cristina Ţopescu: „Am înţeles atunci dimensiunea singurătăţii ei“

Jurnalista Cristina Ţopescu a murit la vârsta de 59 de ani. Fiica regretatului comentator sportiv Cristian Ţopescu a fost găsită fără suflare în locuinţa sa din Otopeni, pe 12 ianuarie.

Cel mai probabil, Cristina Ţopescu a murit pe 28 decembrie 2019, în cursul nopţii, potrivit unor surse medico-legale. Vedeta TV a fost găsită în pat, în pijamale, fără urme de violenţă.

Jurnalista Sanda Nicola a povestit o ultimă întâlnire pe care a avut-o cu Cristina Ţopescu, când cea din urmă a invitat-o la emisiunea pe care o realiza la televiziunea online Canal 33, în 2018.

„Scriu cu ciudă şi de ciudă, dar o să explodez dacă nu las asta aici acum când Cristina Ţopescu e subiect de breaking news. Nu mă uit la televizor, dar pun pariu că la ora asta e întrecere de superlative la adresa ei pe absolut toate televiziunile din România“, a scris Sanda Nicola.

Ea a subliniat faptul că televiziunile „nu au mai avut loc“ pentru Cristina Ţopescu şi a mărturisit că, după ce au stat de vorbă „ore-n şir“, a înţeles atunci „dimensiunea singurătăţii ei“.

Redăm textul în continuare:

În vara lui 2018, după ce publicasem cartea, m-a sunat Cristina. Mă invita să vorbim despre lansare la emisiunea pe care o avea la o televiziune online. Bucuroasă că o aud, şi mai bucuroasă de perspectiva revederii, am acceptat imediat invitaţia şi i-am cerut coordonatele. Adresa, ora de difuzare etc. Cristina a început atunci să se scuze că va fi într-o seară de vineri şi chiar la ora la care e emisiunea «Românii au talent», că probabil ne vede puţină lume, dar rămâne emisiunea pe net şi ajunge ea la cine are nevoie de discuţia noastră. Apoi m-a rugat să vin cu farduri de acasă pentru că nu are cine să ne machieze. I-am spus să nu-şi facă deloc griji că ne descurcăm.

S-a făcut şi seara caniculară de vineri şi ne-am regăsit după nişte ani buni în care nu ne văzusem. Revederea a avut loc într-o cameră spaţiu de depozitare de prin Adevărul Holding unde ne-am machiat şi ne-am tapat reciproc părul în creştet, cu cascadă de râsete pentru că, citindu-mi cartea, descoperise că aveam aceeaşi obsesie pentru volum la rădăcină. Aerul condiţionat nu făcea faţă temperaturilor, curgeau apele pe noi, smacurile, până să intrăm în direct s-a ales praful şi de volumul părului, am renunţat şi la sacouri că ne sufocam şi am intrat în live aşa, năclăite. Eu i-am mărturisit cât a contat pentru mine prima noastră întânire, în 1999, când ea mi-a complimentat timbrul vocii, la rândul ei ea mi-a spus că o inspir şi că se gândeşte foarte serios să scrie şi ea o carte.

Am stat mult de vorbă în seara aia off, on şi iarăşi off air, ore în şir despre părinţii noştri, şefii noştri, drumurile noastre întortocheate şi am înţeles atunci dimensiunea singurătăţii ei. La despărţire s-a scuzat din nou pentru toate neajunsurile legate de producţie, audienţă şi îmi spunea plină de speranţă că s-ar putea să fie preluat şi de cablişti acest Canal 33. I-am spus că accept oricând onorată invitaţia ei, în orice condiţii, fie şi dacă emitem doar pentru vecinii de pe scara ei de bloc. A râs.

Când m-am întors acasă eram foarte încărcată, simţeam un amestec de compasiune şi furie care mă înnebunea. Fusese foarte greu de suportat să o văd pe Cristina Ţopescu atât de chinuită încercând să producă o emisiune, să-şi împlinească astfel menirea ei, care, categoric, a fost să vorbească publicului larg. De ce n-a mai fost loc pentru un om ca ea în nicio televiziune din România? De ce făcea voluntariat la un radio încercând să găsească singură nişte sponsori? Poate reflectăm un pic şi asupra acestor aspecte în aceste zile când vom avea tupeul să afirmăm că ne va lipsi.

Am început imediat să creionez un format tv pe care să-l facem împreună. Nu i-am spus. Aş fi vrut să am ceva concret. Măcar un sponsor ca să ne facem emsiunea pe net dacă tot nu aveam semnale favorabile dinspre televiziuni. Apoi a murit tatăl ei, au venit altele şi peste mine, după care am decis şi eu să renunţ să-mi mai caut locul şi să-mi inventez formatul potrivit în televiziune. Deşi Cristina spera că o să mă răzgândesc.

Las în primul comentariu link la emisiunea noastră de pe Canal 33. Asta aşa, în loc de cartea pe care n-a apucat ea să o scrie şi în loc de formatul pe care n-am reuşit eu să-l vând nici unei televiziuni.

Dumnezeu să o ierte! Şi pe noi!