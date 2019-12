Românul care i-a cucerit pe producătorii muzicali din Mexic: „M-au trimis în România să filmez un clip cu zăpadă. Iarna e un lucru exotic pentru ei“

Radu Dobârcianu, pe numele de scenă Radhu, a absolvit Colegiul Naţional „Mihai Viteazu“ din Ploieşti şi cursurile Facultăţii de Ştiinţe Economice, iar în urmă cu mai mulţi ani a plecat în Mexic, unde a reuşit să cucerească publicul după ce una dintre piesele sale a ajuns la urechile actorilor şi producătorilor de telenovele.

Pentru cel mai recent single lansat, „Sin tu amor“, producătorii l-au trimis în ţara natală pentru a găsi zăpadă şi a filma videoclipul.

„Am semnat cu Magenta Discos, cea mai bună casă de discuri din Argentina, iar producătorii mi-au cerut pentru această iarnă o piesă de stare, de dragoste, şi vor imagini cu zăpadă din România, Argentina aflându-se în plină vară şi căldură tropicală. Iarna din România e un lucru exotic pentru America Latină. Ei şi-au dorit zăpadă şi arhitecutră europeană în videoclipul meu“, ne-a povestit solistul.

Noua piesă a fost deja solicitată pentru coloana sonoră a unei noi telenovele, în care joacă Gustavo Bermudez, starul din „Şeicul“. Aşa că săptămâna trecută, Radhu a filmat clipul în Bucureşti, dar şi la Sinaia, având-o drept parteneră pe Agatha Toma, câştigătoarea titlului Miss România 2014.

În ultimii ani, Radhu a colaborat cu nume importante din America Latină, printre care sora Thaliei, actriţa de telenovele Laura Zapata, cu muzicienii Gloriei Estefan şi producătorii lui Luis Fonsi.

„Cele mai interesante colaborări le am acum, în ultima perioadă, cu Laura Zapata în Mexico, dar şi cu Internacional Mariachi Puebla, mariachii celebrei Thalia, şi cu Rafaga, cea mai bună trupă de cumbia la nivel mondial. Melodia «Con Tanto Amor» am lucrat-o în Argentina împreună cu producătorii lui Luis Fonsi şi instrumentiştii Gloriei Estefan. Am avut onoarea şi norocul să lucrez cu cel mai căutat trompetist din America Latină. Am colaborat cu instrumentişti din Peru, Argenina, Mexic şi Columbia, de unde provine stilul meu muzical, cumbia. La această piesă am mai fost ajutat de Jomathan Olivi şi Patricio Sodi, fiul Laurei Zapata şi nepotul Thaliei“, ne-a povestit interpretul. „Ca orice artist responsabil faţă de societate, mesajele mele sunt constructive. Mă interesează ca toţi să evoluăm şi fiecare să facem un mic pas înainte pentru asta. Este o melodie de dragoste de oameni şi de ţară“, a precizat ploieşteanul.