Rodica Popescu Bitănescu, dezvăluiri despre viaţa de familie: „Nu este adevărat că nu mi-am dorit copii. Acel adevăr îl ştiu numai eu şi Dumnezeu“

L-a cunoscut când acesta se afla în comisia de examinare, atunci când actriţa a susţinut examenul pentru obţinerea permisului de conducere. A fost dragoste la prima vedere, abia ulterior actriţa i-a descoperit şi alte calităţi, în afară de cele fizice, care au dat-o gata.

Actriţa spune că, după doi ani de tatonări, s-a căsătorit civil cu Mircea, iar mult mai târziu au făcut şi cununia religioasă. Rodica Popescu-Bitănescu recunoaşte că pentru menţinerea mariajului a recurs, de-a lungul timpului, la unele mici compromisuri.

„I s-a spus şi lui să nu mă ia de nevastă. Nu, nu a ţinut cont de asta. El m-a luat de nevastă… Trecutul i l-am spus eu… Nu am făcut nunta, o să îmbrac rochia de mireasă când voi face nu ştiu câţi ani de căsătorie cu Mircea… Mircea e un tip care îmi place, are ochii albaştri – şi ce m-a impresionat la el e mersul“, a povestit actriţa pentru revista VIVA.

Singurul lucru care le-a lipsit a fost un copil, subiect despre care actriţa nu a dorit să vorbească prea mult. Rodica Popescu Bitănescu spune că şi-a dorit copii şi o deranjează că unii oameni vorbesc prostii fără să-i cunoască viaţa

„Nu este adevărat că nu mi-am dorit copii. Acel adevăr îl ştiu numai eu şi Dumnezeu. Nu am să vorbesc niciodată despre acest lucru. Este un lucru prea personal. Nu se pune problema că nu am vrut, pentru că eu ador copii. O să spun numai dacă o să scriu o carte. Acesta este un subiect de roman. Nu am să dezvălui de ce nu am copii, acesta este secretul meu”, a spus actriţa într-un interviu, în 2014.