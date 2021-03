Războinica Marilena, de nerecunoscut după „Survivor“: „Îmi amorţesc picioarele“

Marilena Ciucurean, una dintre cele mai bune concurente din echipa Războinicilor, a părăsit competiţia „Survivor România” când nimeni nu se aştepta. Marilena, tânăra profesoară de fitness în vârstă de 25 de ani, a avut un parcurs exemplar la Survivor România 2021, însă s-a oprit brusc. Ea a fost descalificată, pe 18 februarie, pe motiv că nu mai poate rezista în concurs, nu se mai regăseşte şi nu mai are niciun motiv să lupte mai departe. Se pare ca dorul de casă şi, în special de iubitul ei, au făcut-o să nu mai suporte presiunea psihică din interiorul echipei, pe lângă accidentările pe care le-a suferit. De două ori, Marilena a fost votată drept preferata publicului, însă ea îşi dorea cu ardoare să revină acasă, lucru care s-a şi întâmplat.

Experienţa Survivor s-a terminat pentru tine prea devreme. Ai avut şi probleme medicale. Te aşteptai sa ieşi aşa repede? S-a spus că erai cea mai competitivă din echipa Războinicilor.

Marilena Ciucurean: Da, parcursul meu la Survivor România s-a terminat, din păcate. Nu sunt foarte grave problemele, încă fac nişte investigaţii. Sunt o fire foarte competitivă şi nu mă aşteptam să clachez atât de repede. Decizia pe care am luat-o a fost una asumată.

Cum stai cu problemele de sănătate acum? E nevoie de noi intervenţii medicale sau îţi vei relua activitatea?

Sunt foarte bine acum. Am o problemă cu spatele, cred că la ultimul joc m-am sucit sau am căzut, nu-mi aduc aminte foarte bine. Îmi amorţesc picioarele şi cred că asta este cauza. Am făcut un RMN, aştept rezultatul, sper să fie bine. Vreau să imi reiau activitatea la sală. Acum sunt bine, mai am nişte dureri de cap, dar nimic grav.

Cu ce gânduri ai plecat la Survivor? Să câştigi competiţia?

Am plecat la Survivor România nu neapărat să câştig, dar îmi doream să ajung până în finală. Mi-am dat seama că va fi foarte greu. În primul rând, am plecat să mă autodepăşesc şi să mă cunosc mai bine. Mi-am depăşit foarte multe limite, una dintre ele este frica de apă. În al doilea rând, m-am cunoscut cine sunt, ce fel de om sunt. Am învăţat să apreciez anumite lucruri aparent neimportante, mi-am dat seama că sunt o familistă convinsă cu dorul acela de casă, care te face să experimentezi o anumită disperare.

