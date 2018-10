Raluca Moianu, primele declaraţii după moartea fostului soţ: Am tot sperat că o să fie bine. Spitalele sunt îngrozitoare. În România e bine să fii sănătos

Raluca Moianu a vorbit pentru prima dată despre moartea fostului ei soţ, Marius Ancuţa, care a murit pe 19 iulie, la vârsta de 50 de ani, din cauza unei forme de cancer.

Prezentatoarea a vorbit despre „cea mai grea perioadă din viaţa ei“ şi a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte ale comentatorului sportiv.

Realizatoarea TV a amintit şi de condiţiile din spitalele din România, pe care le cataloghează drept „îngrozitoare“.

„Sunt bine, am un copil şi pentru el sunt bine. Eu sunt o persoană puternică. Mi-a spus înainte să plece că pleacă liniştit că ştie că sunt lângă Mara. Mario nu ar fi vrut să se ştie că este bolnav. La început i s-a spus că este norocos şi am sperat că o să fie bine. După operaţie a făcut o infecţie. Este complicat să dăm vina pe ceva, avem medici foarte buni, am întâlnit oameni foarte buni, dar spitalele sunt îngrozitoare. Este clar că în România este bine să fii sănătos. În luna mai a comentat meciuri, a făcut un efort extraordinar. Cred că singurul lui regret este că ne-a lăsat singure“, a spus Raluca Moianu la „Agenţia Vip“, de la Antena Stars.

În plus, Raluca Moianu a vorbit şi despre lupta crâncenă pe care a dus-o fostul ei soţ cu teribila boală.

„Soţul meu a fost un tip mândru şi nu a fost nicio zi bolnav. Timp de 57 de zile a luat antibiotice foarte puternice. Statisticile spun că cei care sunt diagnosticaţi cu această maladie supravieţuiesc un an, un an şi jumătate. El a făcut tot ce a putut. La un moment dat mi-a spus: «Şi dacă am să mor, am să comentez Campionatul Modial de Snooker» (...). A făcut un efort extraordinar în mai, pentru că el abia se mai ţinea pe picioare. Ulterior, au fost nişte săptămâni foarte urâte, a făcut radioterapie, dar au fost efecte pozitive pe o durată scurtă. Slăbise, se schimbase... (...). Copila mea e puternică, seamănă cu el, e mândră ca el şi mi-a spus: «Nu vreau să mi se plângă de milă». (…)”, a mai declarat Raluca Moianu.

Marius Ancuţa, care a murit pe 19 iulie, la vârsta de 50 de ani, era unul dintre cei mai apreciaţi comentatori sportivi. Cei doi au divorţat în 2013, după 15 ani de căsnicie. S-au împăcat ulterior, în 2016. Cei doi au împreună o fată, Mara Ilinca, în vârstă de 14 ani.