Primele declaraţii ale fostului principe Nicolae după nuntă: „A fost foarte trist că familia mea nu a venit“. Ce a făcut Alina-Maria Binder cu buchetul de mireasă

Fostul principe Nicolae (33 de ani) şi Alina-Maria Binder (30 de ani) s-au cununat religios pe 30 septembrie în Biserica Sf. Ilie din Siana. Într-o primă declaraţie după eveniment, nepotul Regelui Mihai le-a mulţumit românilor care le-au fost alături.

„Români, calde mulţumiri celor care au fost alături de noi la celebrarea celui mai important eveniment din viaţa noastră: taina cununiei religioase. V-am simţit cu sufletul alături de noi şi gândurile voastre ne-au însoţit pe tot parcursul zilei. Vă mulţumim fiecăruia pentru felicitările şi urările transmise. Suntem bucuroşi şi onoraţi să le primim! Să fim sănătoşi cu toţii, nobili în fapte şi mândri că suntem români!“, a transmis fostul principe.

Totodată, mirii au adus pe 2 octombrie un omagiu la mormintele regale de la Curtea de Argeş. În semn de respect pentru bunica lui Nicolae, Alina-Maria şi-a lăsat buchetul de mireasă, din lăcrămioare, bujori albi şi iasomie, la mormântul Reginei Ana.

„Mă bucur foarte mult că sora mea a venit şi a fost alături de noi în acest moment special. Ea a fost prezentă şi la cununia noastră civilă din Anglia. A fost foarte trist că familia mea nu a venit, dar am o familie nouă acum şi sper că vom avea o legătură cu familia mea în viitor. Dar o am pe Alina, am socrii foarte drăguţi şi sunt foarte norocos că acum sunt alături de familia Alinei. A fost o tristeţe pentru noi că Familia Regală nu a fost alături de noi, dar noi suntem alături de ei şi sper că putem avea un proiect sau mai multe proiecte în comun cu ei, pentru viitorul ţării noastre“, a declarat Nicola potrivit Antena Stars