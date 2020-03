Prezentatoarea TVR Sonia Ionescu, în carantină după ce a intrat în contact cu un invitat diagnosticat cu Covid-19

„Dragii mei, zilele trecute mă bucuram teribil la vederea copacilor înfloriţi şi abia aşteptam să dau o tură de parc în alergare. Doar că între timp am intrat în carantină la domiciliu. La fimările de luni am intrat în contact cu o persoană testată pozitiv COVID 19“, a scris prezentatoarea pe Facebook.

Ea a descris faptele: „Luni, 9 martie, la filmări în studioul Televiziunii Române am stat de vorbă cu persoana respectivă. Nu am dat mâna şi am discutat la o distanţă de aproximativ 1,5 metri distanţă, joi, la ora 9.38, am fost informată că persoana respectivă are în familie un membru testat pozitiv şi din acel moment m-am autoizolat la domiciliu, unde sunt şi acum - alături de soţul meu şi cei doi copii, iar astăzi, la ora 9.11, am aflat că persoana cu care eu am intrat în contact luni, este şi ea testată pozitiv“.

Sonia Ionescu scrie că a luat măsurile necesare, a anunţat DSP-ul, „care mi-a comunicat că în lipsa simptomelor nu voi fi testată, motivul invocat fiind insuficienţa testelor“.

„Aş vrea să mai menţionez un fapt, nici persoana cu care eu am intrat în contact şi căreia astăzi i s-a confirmat că este testată pozitiv şi nici eu nu prezentăm până în acest momemt simptome de boală“, a precizat ea.

Sonia Ionescu a făcut un apel pentru cei care trec prin aceeaşi situaţie: „Să fiţi responsabili şi să acţionaţi conform prevederilor legale. Aşa cum am spus de la bun început în mod public, consider că aceasta este singura atitudine care trebuie avută. A ascunde aşa ceva nu face decât să agraveze răspândirea bolii. Şi cel mai important, trebuie să staţi cât mai mult acasă, în izolare. Este singura soluţie dovedită (!) care diminuează răspândirea acestui virus. În aceste momente, simţul civic este printre cele mai mari răspunderi pe care le avem“.