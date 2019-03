Povestea lui Luke Perry, devenit idolul unei generaţii şi sex simbol după ce a mers la 256 de audiţii până a obţinut rolul vieţii lui

Actorul Luke Perry, devenit faimos pentru rolul din serialul „Beverly Hills 90210“, era internat la spitalul Sfântul Joseph din Burbank, după ce joi, 28 februarie, suferise un accident vascular cerebral masiv. A murit luni înconjurat de cei doi copii, logodnica Wendy Madison Bauer şi mama sa, se arată într-un comunicat citat de People

În momentul decesului, Perry făcea parte din distribuţia serialului TV „Riverdale“, unde interpreta rolul tatălui personajului princial, Archie Andrews. Ultimul film în care va apărea este „Once Upon a Time in Hollywood“, regizat de Quentin Tarantino şi în care Perry a jucat alături de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio şi Margot Robbie.

Luke Perry a devenit celebru la începutul anilor 1990 cu rolul lui Dylan din „90210“. „O să fiu asociat cu el până voi muri, dar este OK. Eu l-am creat pe Dylan McKay, este al meu“, spunea starul despre rolul său din Beverly Hills.





Luke Perry în Beverly Hills

Rolul vieţii sale a fost cel al băiatului rău Dylan McKay din producţia Fox „Beverly Hills 90210“. La înălţimea faimei aduse de „Beverly Hills, 90210“, Luke Perry a fost unul dintre cei mai mari idoli ai generaţiei '90, un sex simbol, coperţile revistelor fiind acoperite de chipul său. Provoca numeroase frenezii la mall-uri şi apărea într-o sumedenie de reclame. Există chiar şi o păpuşă Barbie creată după personajul său, scrie People

Deşi a dat audiţie pentru rolul lui Steve Sanders din seria „Beverly Hills, 90210“, a fost distribuit în rolul lui Dylan McKay, pe care l-a interpretat între anii 1990-1995 şi 1998-2000.

Chiar dacă personajul lui Perry a devenit foarte popular, actorul a decis să părăsească serialul în cel de-al şaselea sezon. S-a întors însă în sezonul nouă. În cei trei ani petrecuţi departe de seria pentru adolescenţi, Perry a jucat în filme precum „Normal Life“ (1996), „American Strays“ (1996), „Invasion“ (1997), „Riot“ (1997), „The Fifth Element“ (1997).

Serialul „Beverly Hills 90210“ a rulat timp de 10 sezoane pe postul Fox şi a devenit una dintre cele mai populare producţii ale acestui post de televiziune. Serialul a lansat carierele protagoniştilor săi, actorii Jason Priestley, Luke Perry, Jennie Garth, Tori Spelling, Brian Austin Green şi Shannen Doherty.

Actorul, născut Coy Luther Perry III, în Mansfield, Ohio, a crescut într-o comunitate mică din Fredericktown, iar după ce a terminat liceul s-a mutat la Los Angeles pentru a urma o carieră în actorie.

A avut diverse locuri de muncă în timp ce încerca să îşi facă un nume. A început să devină cunoscut în 1988, după ce a jucat în serialul „Loving“, pentru care s-a mutat la New York. Într-un interviu radio din 2013, Perry mărturisea că a mers la 256 de audiţii până a obţinut un rol semnificativ, referindu-se la cel din „Beverly Hills“.

Perry a mai jucat în filme precum „Good Intentions“, „Red Wing“ şi „Buffy the Vampire Slayer“, peliculă care ulterior a devenit un mare succes la TV. Pe micul ecran a avut succes cu apariţiile în „The Incredible Hulk“, „Jeremiah“, „Oz“, „Windfall“ şi „John from Cincinnati“. Pe lângă apariţia în filme şi serii TV, Perry a dat viaţă unor personaje animate în „Biker Mice From Mars“, „Mortal Kombat:Defenders Of The Realm“ şi „The Incredible Hulk“.

Totodată, şi-a făcut debutul pe Broadway în 2002, cu rolul Brad din „The Rocky Horror Picture Show“.

După ce s-a retras din lumina reflectoarelor, Perry s-a concentrat asupra vieţii de familie.

S-a căsătorit cu Rachel Minnie Sharp, o vânzătoare de mobilă, în noiembrie 1993, după ce au ieşit împreună timp de doi ani. La nunta lor, o ceremonie privată ţinută la hotelul Four Seasons din Beverly Hills, au participat 50 de oameni. Cei doi au divorţat în 2003 şi au împreună doi copii, pe Jack, în vârstă de 21 de ani, şi pe Sophie, în vârstă de 18 ani.

În ceea ce priveşte statutul de tată, „Luke a fost un tată super, foarte tare. El a fost întotdeauna preocupat de educaţia copiilor lui, de la şcoală şi până în adolescenţa lor. Îi plăcea doar să stea cu ei şi să fie prezent. Era atât de mândru de tot ceea ce au realizat“, a declarat un prieten apropiat al actorului.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: