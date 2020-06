Povestea de iubire dintre Barbra Streisand şi James Brolin: „Avem conturi în bancă separate. Eu am banii mei, iar ea pe ai ei“

Barbra fusese căsătorită cu Eliot Gould din 1963 în 1971, căsnicie din care îl are pe fiul Jason. De cealaltă parte, Brolin fusese însurat de două ori - prima dată vreme de 18 ani, din 1966 în 1984, cu Jane Cameron Agee, cu care are doi copii: Josh, la rândul lui actor consacrat, şi Jess. Din al doi-lea mariaj, de nouă ani, între 1986 şi 1995, cu Jen Smithers, Brolin o are pe fiica Molly.

Aşa se face că, atunci când s-au cunoscut, ea avea 54 de ani, iar el, 55. Şi ai fi zis că se lecuiseră de gândul unei noi căsătorii. Cel puţin Streisand a recunoscut că, la acel moment, era de ceva vreme singură şi se obişnuise aşa, încetând să mai caute un posibil partener de viaţă. „Nu căzusem în disperare şi chiar ajunsese să îmi placă singurătatea mea“, s-a confesat artista, care, însă, nu a fugit de dragoste atunci când s-a ivit ocazia.

