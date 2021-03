Portretul unui fost preşedinte! Viaţa lui Barack Obama, cel care a schimbat istoria la Casa Albă

"Nu mai este treaba mea!". Dacă ar putea vorbi, cam asta ar putea spune cea mai recentă fotografie cu fostul preşedinte american vâslind în noul an pe o placă de paddleboarding, în apele atât de cunoscute ale Hawaii-ul natal, în timp ce America se scufundă. Cel care a părăsit Casa Albă în 2017, cedându- i locul unui Donald Trump care a diviza America, se întoarce, în fiecare an, în Honolulu, sub soarele şi în peisajul exotic care i-au marcat copilăria şi destinul măreţ. O fi ceva în aerul respirat acolo şi-n zenul de care tenconjori, atunci când pui piciorul pe această insulă, altfel nu înţelegem cum reuşeşte preşedintele de 59 de ani să fenteze timpul şi bătrâneţea? Sau cine ştie, or fi genele, unele despre care ne propunem să vorbim mai mult decât am făcut-o până acum, în aceste rânduri dedicate unui om despre care s-au scris atâtea.

