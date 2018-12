Personalităţi care au murit în 2018: Stephen Hawking, Philip Roth, Aretha Franklin sau Avicii, doar câteva dintre cei dispăruţi

Interpreţii France Gall, Dolores O'Riordan şi Aretha Franklin, Montserrat Caballe şi Charles Aznavour, chef Paul Bocuse, bucătarul şi realizatorul TV Anthony Bourdain, creatorul de modă Hubert de Givency, fizicianul Stephen Hawking, cineaştii Milos Forman şi Bernardo Bertolucci, scriitorii Philip Roth şi Amos Oz, actorul Burt Reynolds şi ilustratorul Stan Lee se numără printre personalităţile care au încetat din viaţă în anul 2018.

France Gall

Cântăreaţa franceză France Gall – cunoscută pentru piese precum „Babacar” şi „Ella, elle l'a” – a murit pe 7 ianuarie, la Paris, la vârsta de 70 de ani. Artista suferea de doi ani de cancer.

Dolores O'Riordan

Pe 15 ianuarie, la Londra, într-o cameră de hotel, a fost găsită fără viaţă solista trupei irlandeze The Cranberries, Dolores O'Riordan. Interpreta în vârstă de 46 de ani a murit înecată în cadă pe fondul consumului excesiv de alcool. Moartea ei a fost „un accident”, a spus medicul legist.

Paul Bocuse, care a primit titlul de „cel mai bun bucătar profesionist al secolului XX”, a murit pe 20 ianuarie, la vârsta de 91 de ani, după ce a suferit de Parkinson timp de mai mulţi ani.

Creatorul de modă Hubert Taffin de Givenchy, cel care a lansat casa cu acelaşi nume şi care a colaborat îndeaproape cu actriţa Audrey Hepburn, muza lui, a murit pe 10 martie, la Paris, la vârsta de 91 de ani.

Astrofizicianul Stephen Hawking

Astrofizicianul Stephen Hawking, cel mai cunoscut om de ştiinţă britanic al vremurilor noastre, a murit, pe 14 martie, la vârsta de 76 de ani. Din 1963, de la vârsta de 21 de ani, Hawking suferea de o boală progresivă de neuron motor, afecţiune cunoscută sub numele de Scleroză laterală amiotrofică. El este autorul popularelor cărţi „O scurtă istorie a timpului" (1988) şi „Universul într-o coajă de nucă" (2001).

Cineastul ceh Milos Forman, autor al unor filme ca „ One Flew Over the Cuckoo’s Nest” şi „Amadeus”, pentru regia cărora a fost premiat de Academia Americană de Film, a murit, pe 13 aprilie, în Statele Unite, la vârsta de 86 de ani. Forman a mai semnat musicalul „Hair” (1979), „Ragtime” (1981) şi „The People vs Larry Flint” (1996).

DJ-ul suedez Avicii, pe numele său real Tim Bergling, a murit pe 20 aprilie, la vârsta de 28 de ani. El a fost găsit fără viaţă în Muscat (Oman), iar decesul său este considerat sinucidere. Avicii a fost şi producător muzical, nominalizat de două ori la premiile Grammy.

Pe 21 aprilie, actorul Verne Troyer, cunoscut pentru rolurile Mini-Me din filmele seriei „Austin Powers” şi Griphook din primul film al francizei „Harry Potter”, s-a sinucis. El avea vârsta de 49 de ani.

Autorul American Philip Roth, premiat de patru ori cu Man Booker International Prize, iar în 1997, cu Pulitzer pentru „Pastorala americană”, a murit pe 22 mai la New York, la vârsta de 85 de ani. Scriitorul a mai fost recompensat de două ori cu National Book Award şi National Book Critics Circle Award şi de trei ori PEN/ Faulkner Award.

Anthony Bourdain

Bucătarul şi realizatorul de televiziune Anthony Bourdain, cunoscut pentru seriale ca „No Reservations” şi „Parts Unknown”, s-a sinucis pe 8 iunie în Franţa, la vârsta de 61 de ani.

Toboşarul Vinnie Paul, membru fondator al grupului Pantera, compozitor şi producător, a murit pe 22 iunie, la vârsta de 54 de ani.

Scriitorul britanic Vidiadhar Surajprasad Naipaul, laureat cu Nobel pentru Literatură în 2001, a murit pe 11 august, la vârsta de 85 de ani.

Aretha Franklin

Supranumită „Regina muzicii soul”, Aretha Franklin a murit pe 16 august, la vârsta de 76 de ani, după o luptă dusă cu un cancer la pancreas. În cariera ei de şase decenii, a lansat 41 de albume, a câştigat 18 premii Grammy şi opt American Music. Aretha Franklin a colaborat cu nume precum James Brown, Eurythmics şi Lauryn Hill şi este prima femeie inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, în 1987.

Dramaturgul şi scenaristul Neil Simon, cunoscut pentru piese ca „The Odd Couple” şi „Barefoot in the Park”, scriitor premiat cu Pulitzer şi Tony, a murit pe 26 august, la vârsta de 91 de ani.

Actorul Burt Reynolds, cunoscut pentru roluri din filme ca „Boogie Nights” şi „Deliverance”, a murit pe 6 septembrie, la vârsta de 82 de ani, după ce a suferit un atac de cord. El s-a remarcat într-o serie de comedii romantice, între care „Starting Over” (1979), în care a jucat alături de Jill Clayburgh şi Candice Bergen, „The Best Little Whorehouse in Texas” (1982), unde a avut-o parteneră pe Dolly Parton, „Best Friends” (1982), alături de Goldie Hawn, şi „The Man Who Loved Women” (1983), împreună cu Julie Andrews.

Scriitorul american Tom Wolfe, autor al best-seller-ului „The Bonfire of the Vanities" şi figură a „noului jurnalism", a murit pe 15 septembrie la New York, la vârsta de 88 de ani.

Interpretul, compozitorul şi actorul Charles Aznavour a murit pe 1 octombrie, la vârsta de 94 de ani. Supranumit „Omul cu o mie de cântece", Charles Aznavour rămâne în memoria admiratorilor pentru interpretările pieselor „La Bohème", „Mes emmerdes", „Ave Maria" şi „Il faut savoir".

Montserrat Caballé

Soprana spaniolă Montserrat Caballé a murit pe 6 octombrie, la vârsta de 85 de ani. A debutat în 1956, a susţinut peste 4.000 de recitaluri şi era una dintre ultimele mari dive ale operei. Pe parcursul carierei sale, Caballé a împărţit scena cu mari artişti precum Luciano Pavarotti, Plácido Domingo şi José Carreras. A colaborat şi cu Freddie Mercury pentru piesa „Barcelona”, lansată în 1987 şi folosită pentru Olimpiada din 1992.

Scriitorul şi editorul , creator al unor personaje ca Spider-Man şi Hulk din universul Marvel, a murit pe 12 noiembrie, la vârsta de 95 de ani.

Pe 16 noiembrie, s-a stins din viaţă scriitorul William Goldman, premiat cu premii Oscar pentru scenariul original „Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969) şi pentru adaptarea „All the President’s Men” (1976). El avea 87 de ani.

Cineastul italian Bernardo Bertolucci, cunoscut pentru filme ca „Ultimul împărat/ The Last Emperor” şi „Il conformista”, recompensat cu două premii Oscar, dar şi cu un Palme d'Or onorific, a murit pe 26 noiembrie, la vârsta de 77 de ani. Cunoscut şi pentru titluri ca „Last Tango in Paris” (1972), „Little Buddha” (1993), „Stealing Beauty” (1996) şi „The Dreamers” (2003), este considerat cel mai mare autor italian al generaţiei sale.

Scriitorul israelian Amos Oz a murit, pe 28 decembrie, la vârsta de 79 de ani. A început să publice în 1961, la vârsta de 22 de ani, şi era cel mai important prozator şi eseist israelian. S-a născut la Ierusalim, părinţii săi fiind originari din Polonia şi Rusia. Scrierile lui au fost traduse în 40 de limbi şi recompensate cu peste 30 de premii.

Dame June Whitfield

Dame June Whitfield, cunoscută pentru rolurile din „Absolutely Fabulous” şi „Terry and June”, a murit pe 28 decembrie, la vârsta de 93 de ani.

Anul acesta au încetat din viaţă şi astronauţii John Young, care a zburat de două spre Lună şi a avut o carieră de peste patru decenii, la vârsta de 87 de ani (5 ianuarie), şi Alan Bean, al patrulea om care a păşit pe Lună, la vârsta de 86 de ani (26 mai).

Pe 8 decembrie, la Moscova, Liudmila Alexeeva, cea mai veche militantă din Rusia pentru drepturile omului şi fostă disidentă sovietică, a încetat din viaţă la vârsta de 91 de ani.

Cinematografia i-a pierdut, între alţii, pe actorii Emma Chambers („Notting Hill”, 21 februarie, la vârsta de 53 de ani), Sridevi Kapoor (24 februarie, la vârsta de 54 de ani), Oleg Tabakov („Război şi Pace”, 12 martie, la vârsta de 82 de ani) şi Tab Hunter („Damn Yankees” şi „Battle Cry”, 8 iulie, la vârsta de 86 de ani), pe regizorii şi scenariştii Vittorio Taviani (15 aprilie, la vârsta de 88 de ani), Claude Lanzmann („Shoah”, 5 iullie, la vârsta de 92 de ani), Nicolas Roeg („The Witches" şi „The Man Who Fell to Earth", 23 noiembrie, la vârsta de 90 de ani) şi Penny Marshall („Big”, „Awakenings” şi „A League of Their Own”).