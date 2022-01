Patton Oswalt, „100% în dezacord” cu Dave Chappelle legat de drepturile şi reprezentarea persoanelor transgender

În două texte publicate pe Instagram, Oswalt a oferit detalii despre prietenia lui cu Chappelle şi a vorbit despre controversa în care a fost implicat acesta din urmă în toamna anului trecut.

Vineri noapte, el a publicat fotografii în care apare alături de Chappelle şi a dezvăluit că după ce a susţinut un show la Seattle Center, Chappelle i-a scris să îl viziteze şi să fie invitatul reprezentaţiei pe care el o susţinea într-un spaţiu din apropiere. „De ce nu? Am spus rămas bun acestui an de coşmar alături de un geniu cu care am început în comedie acum 34 de ani. Lucrează într-o arenă ca şi când ar vorbi cu o singură persoană şi o farmecă. Oricum, am încheiat anul cu un prieten adevărat şi un râs sănătos. Nu pot cere mult mai mult”, a scris Oswalt.

Ulterior, el a dat mai multe detalii legat de postarea din noaptea de anul nou, explicând că îl cunoaşte pe Chappelle de când erau adolescenţi şi că nu se văzuseră de multă vreme.

„Este un coleg comediant, cel mai amuzant pe care îl ştiu. Am vrut să public o fotografie şi o poveste IG despre asta şi am făcut-o. Prietenul este Dave Chappelle. Suntem prieteni de 34 de ani. Am făcut show-uri bune şi rele, open mikes şi înregistrări pentru televiziune”.

Oswalt a abordat şi controversa în care a fost implicat Chappelle recent, legat de comentariile lui considerate transfobe din cel mai recent program special, „The Closer”, disponibil pe Netflix. Numeroşi angajaţi ai serviciului de streaming l-au contestat, inclusiv în stradă, iar Ted Sarandos, CEO-ul Netflix, a recunoscut mai târziu că a greşit pentru că nu a fost mai atent la sentimentele lor legat de conţinutul show-ului.

„Suntem 100% în dezacord legat de drepturile şi reprezentarea persoanelor transgender. Eu susţin drepturile oamenilor trans, drepturile oricui, de a trăi în siguranţă ca ei înşişi”, a spus Oswalt. Deşi el a subliniat că va fi mereu în dezacord cu punctul de vedere al lui Chappelle, a precizat că nu crede că „un căutător ca el a terminat-o cu evoluţia, cu învăţarea”.

„Când cunoşti pe cineva de atâta timp, îi vezi strădaniile şi schimbările, este imposibil să îl scoţi din viaţa ta. Este imposibil să nu speri şi să nu fii deschis şi să nu îl susţii”, a adăugat el, afirmând că regretă că, de-a lungul timpului, a încheiat relaţii cu prieteni care aveau viziuni cu care nu era de acord.

El a completat: „Sunt un aliat al LGBTQ. Un prieten loial”. Apoi a prezentat scuze pentru că a şters comentarii critice la adresa lui Chappelle.