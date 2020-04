Pandemia distruge imaginea vedetelor: ipostazele pentru care au fost criticate dur de fani

Deşi este o perioadă dificilă pentru toată lumea, aceasta a fost deosebit de grea pentru celebrităţi, care, în loc să primească aprecierile mult dorite, au parte de reacţii de respingere din partea publicului, de la dezaprobare până la dispreţ, sau chiar atitudini ostile.

Ele nu sunt singurele vedete care s-au lovit de critici în încercarea lor de a fi solidare şi a obţine aprecierea publicului. Ryan Reynolds şi-a îndemnat fanii să „colaboreze pentru a aplana situaţia de criză“, dar s-a filmat în interiorul elegantei sale mansarde rustice. De asemenea, când Jennifer Lopez a postat un videoclip cu familia ei, din curtea imensei şi luxoasei case din Miami a lui Alex Rodriguez, publicul a izbucnit. „Toată lumea vă urăşte“, a comentat cineva.

We can’t go out to any restaurants or anything but the service and entertainment here is pretty good...😊 #StaySafe pic.twitter.com/K8BnzzB6j6

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ