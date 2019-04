Olivia Newton-John a dezvăluit ce a ajutat-o în lupta cu cancerul din ultimii 27 de ani

Olivia Newton-John are mai multe roluri în viaţă. „Sunt mamă, soţie, cântăreaţă, actriţă, filantrop şi autor“, spune ea.

Cunoscută pentru rolurile din „Grease“, „Xanadu“, „Glee“ sau „RuPaul’s Drag Race“, Olivia Newton a vorbit despre modul în care a tratat cele trei diagnostice de cancer - inclusiv boala pe care o are în prezent - în ultimii 27 de ani, scrie Yahoo Entertainment

Newton-John spune că ea este adepta canabisului atunci când vine vorba de sănătate şi wellness: „Eu folosesc mult canabis în vindecarea mea. M-a ajutat incredibil pentru durere şi somn. Opiaceele ucid oamenii şi canabisul nu“.

„Singurul lucru pe care l-aş putea sfătui este să se păstreze o atitudine pozitivă, ceea ce am încercat să fac toată viaţa. Nu e un ghid pentru sărut, spun doar povestea mea “, mărturiseşte Newton-John.

O mare parte din povestea ei se referă la cancerul de sân. „Prima dată când am fost diagnosticată cu cancer mamar a fost în 1992“, îşi aminteşte ea.„Mi-au găsit un ganglion în sân, dar mamografia mea a fost negativă. Am avut o presimţire... şi am aflat că cancerul se ascundea. Aşa că mereu spun femeilor: chiar dacă medicii vă zic că nu văd nimic, aveţi încredere în ce simţiţi. Trebuie să crezi în instinctele tale“, continuă actriţa.

Deşi a fost speriată de diagnosticul ei, Newton-John a declarat: „Trebuia să iau o decizie, oricare ar fi fost ea, dar să mă facă bine. Principala mea decizie a fost: Mă voi face bine şi am un copil mic de crescut“. Ea a avut o mastectomie radicală modificată, urmată de tratament cu chimioterapie. „Apoi am făcut tot ce am putut pentru a mă însănătoşi“, a mărturisit ea.

Newton-John a vorbit despre faptul că a avut cancer pentru prima dată chiar după ce a fost contactată de o publicaţie care intenţiona să scrie o poveste despre ea.

„În 1992, oamenii nu vorbeau cu adevărat despre cancer“, a adăugat ea. După ce ziarul a aflat despre situaţia ei, a decis să-şi facă publică situaţia: „Sunt o persoană ce ţine la viaţa privată. Aşa că, să vorbesc public despre sânii mei şi ceea ce se întâmpla cu ei a fost un lucru foarte ciudat pentru mine. Dar, privind înapoi acum, îmi dau seama că este bine să faci asta. A ajutat şi alţi oameni. De asemenea, m-a ajutat şi pe mine, pentru că cred că este important să nu mai ţinem în noi ce ni se întâmplă“.

A rămas interesată de subiect şi chiar are un centru oncologic în Melbourne, Australia, ce îi poartă numele - Olivia Newton-John Cancer Wellness Research Center, care nu are doar tratamente, ci şi zone de wellness în domeniul muzicii şi artelor ce ţin de meditaţie şi terapii de grup.

A intrat în propria sa instituţie în septembrie 2018, când a aflat că cancerul ei la baza coloanei vertebrale a intrat în metastază. „Metastaza se întâmplă, aşa că nu a fost un şoc total pentru mine“, spune ea. „Dar minunatul lucru a fost că acest lucru s-a întâmplat când eram în Australia ... Am ajuns în spitalul meu, unde am stat trei săptămâni. Am experimentat programele pentru care am muncit atât de mult pentru a convinge pacienţii că sunt importante. Şi au fost“, a continuat actriţa.

În 1992, Olivia Newton-John a fost diagnosticată pentru prima dată cu cancer la sân, pe care l-a învins. Al doilea diagnostic i-a fost pus în 2013. Atunci a fost vorba despre un nou cancer de sân care s-a extins la umăr, obligând-o să amâne un turneu în SUA şi Canada.

În 2018, în urma celui de-al treilea diagnostic, un cancer care i-a fost descoperit în 2017 la baza coloanei vertebrale , cântăreaţa a declarat că ia ulei de canabis pentru dureri, tratament care speră că va fi cândva disponibil în Australia.

Olivia Newton-John FOTO Guliver/Getty Images

Olivia Newton-John s-a născut pe 26 septembrie 1948, în Cambridge (Anglia). Când avea vârsta de 5 ani, familia ei s-a mutat în Australia. A debutat discografic în 1971, cu „If Not for You“. De atunci, a lansat numeroase single-uri care au ajuns pe primul loc în topurile internaţionale. Discografia sa cuprinde 28 de albume de studio, cel mai recent fiind „Friends for Christmas“, apărut în 2016. A devenit cunoscută la nivel mondial graţie rolului din musicalul „Grease“ (1978), care i-a adus o nominalizare la Globurile de Aur. A jucat în peste 20 de producţii artistice şi de televiziune, între ele numărându-se „Xanadu“ (1980), „It's My Party“ (1996) şi „A Few Best Men“ (2011).

