Oana Pellea, neplătită de mai multe luni: „Doamna Firea, doamna Dăncilă, de ce trebuie să ne cerşim dreptul legal de a ne primi banii pentru ce am muncit cinstit?“

Oana Pellea (57 de ani) povesteşte într-o postare pe Facebook că problema actorilor independenţi care nu sunt plătiţi pentru spectacole este departe de a fi rezolvată. Actriţa spune că nu şi-a primit banii de mai multe luni deşi a jucat cu sălile arhipline, iar vina pentru acest blocaj este aruncată de la un factor de decizie la altul, fără a se găsi o soluţie.

„Tot discut cu teatrele cerându-mi plata pentru munca depusă. Sunt artist independent şi am contracte cu mai multe teatre. Mi se spune că am dreptate să pretind să fiu plătită pentru ce am muncit. Am drepate. Mulţumesc! Şi totuşi, teatrele îmi spun «Nu avem bani. Primăria ne-a dat foarte puţini bani». Sunt convinsă că nu sunt bani. Şi totuşi, Primăria dă vina pe Guvern, Guvernul pe Preşedinte, lanţul slăbiciunilor. Şi totuşi, eu am muncit în martie, aprilie, mai. Am jucat cu sălile arhipline (mulţumesc publicului), au intrat bani în teatrele unde am jucat şi am dreptul să-mi cer banii munciţi. Ce trebuie să mai fac? Să stau cu mâna întinsă? Unde? La cine?“, a scris Oana Pellea.

Actriţa continuă prin a se adresa primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, şi premierului României, Viorica Dăncilă, spunând că nu este normal ca artiştii independenţi să fie puşi în situaţia de „a cerşi“ bani pentru o muncă cinstită.

„Cine îmi plăteşte munca cinstită depusă ca artist independent? Pe cine să dau în judecată? Cu cine să vorbesc? Câte petiţii şi hârtii să mai fac ca să-mi fie plătită munca depusă? Cine e de vină? Nu vreau vinovaţi, nu acuz pe nimeni, vreau să fiu plătită pentru ce am muncit. E un drept legal garantat prin Constituţia României. Vorbesc despre cazul meu, dar ca mine mai sunt mulţi artişti independenţi, colaboratori care nu au fost plătiţi. (…) Deci: Doamna Firea, Doamna Dăncilă, noi ăştia, amărâţi artişti independenţi, când vom primi plata pentru munca depusă? De ce trebuie să ne cerşim dreptul legal de a ne primi banii pentru ce am muncit cinstit? Vă rog să mă iertaţi că am îndrăznit să vă întreb, îmi cer scuze, dar am obosit să aştept să fim trataţi (de către Stat sau factorii de decizie) cu un minim respect pentru munca noastră. Nu mă plâng, îmi cer un drept. Vă rog să mă iertaţi că am îndrăznit să-mi cer dreptul legal. Unica plată-răsplată primită pentru munca depusă în ultimele luni: aplauzele şi emoţia spectatorilor. Şi pentru asta mulţumesc frumos publicului“, a încheiat Oana Pellea.

Mai mulţi actori independenţi, care lucrează în regim de colaborare la teatre din Capitală, nu şi-au primit onorariile în ultimele luni. Motivul ar fi faptul că Primăria nu a colectat suficienţi bani din taxe şi impozite pentru cele 14 teatre administrate.





