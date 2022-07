Neînţelegerile dintre cele două ducese. Meghan Markle şi Kate Middleton, rivale încă de la început

Ducesa de Sussex se pare că nu s-a simţit niciodată bine primită în familia regală britanică. Iar perfecţiunea lui Kate Middleton, care parcă e de o viaţă acolo, a contrastat puternic cu nesiguranţele fostei actriţe care făcea furori în serialul Suits.

Ei bine, o nouă carte promite să inflameze şi mai mult spiritele în Regat. Tom Bower va lansa în curând ”Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors”, iar noile amănunte sunt incendiare.

Ştim deja din cartea „Harry and Meghan: Life, Loss and Love“ a lui Katie Nicholl că, la începutul relaţiei dintre Harry şi Meghan, William i-ar fi spus fratelui său că este îngrijorat în privinţa relaţiei, deoarece lucrurile evoluau alarmant de repede între cei doi amorezi. Iar Harry s-ar fi supărat, fiind de părere că fratele lui nu se bucură pentru fericirea lui.

Citeşte mai departe aici...