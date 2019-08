Miley Cyrus şi Liam Hemsworth s-au despărţit după un an de căsnicie: „Se străduiau de luni bune să-şi salveze relaţia“ FOTO

Zvonurile despre despărţirea celor două vedete a venit odată cu fotografia postată de Miley Cyrus pe contul ei de Instagram, unde a apărut fără verighetă.

Un reprezentant al cântăreţei a confirmat despărţirea, într-o declaraţie pentru revista People:

„Liam şi Miley s-au înţeles să se despartă în acest moment. Evoluând în permanenţă şi schimbându-se atât ca parteneri cât şi ca persoane, ei s-au hotărât că în acest fel se pot concentra cel mai bine fiecare asupra propriei persoane şi cariere. Vor rămâne părinţii dedicaţi ai animalelor pe care le deţin împreună în perioada pe care o vor petrece cu drag separat. Vă rugăm să le respectaţi transformarea şi intimitatea“, se arată în mesajul oficial.

În plus, o sursă apropiată cuplului a declarat că cei doi artişti se străduiau de luni bune să-şi salveze relaţia, după ce au trecut prin mai multe despărţiri, de-a lungul timpului.

„Se străduiau să-şi salveze relaţia de luni bune, dar distanţa şi proiectele în care erau implicaţi au dus la despărţire. Încearcau să-şi repare relaţia de luni bune, dar nu mai simţeau acelaşi lucru ca atunci când s-au căsătorit.“

„Liam este focusat pe o viaţă mult mai liniştită, în timp ce Miley se pregăteşte pentru un nou val în cariera sa“, a mai spus sursa.

Cyrus şi Hemsworth şi-au început relaţia în timpul filmărilor pentru „The Last Song“, în 2009, în care au jucat împreună. Cei doi au anunţat că s-au logodit în 2012, înainte de a pune capăt relaţiei un an mai târziu. După aproape doi ani de pauză, Miley şi Liam s-au împăcat, cântăreaţa fiind surprinsă cu inelul de logodnă pe deget.

Destiny Hope Cyrus, născută pe 23 noiembrie 1992, în Franklin, Tennessee, este actriţă, cântăreaţă şi compozitoare devenită cunoscută graţie personajului Miley Stewart, pe care l-a interpretat în serialul de televiziune Disney Channel „Hannah Montana“. Artista a jucat în serial alături de tatăl ei, cântăreţul Billy Ray Cyrus.

Miley Cyrus a mai jucat în filme precum „Peştele cel mare/ Big Fish“ (2003), „Bolt“ (2008), „Hannah Montana/ Hannah Montana: The Movie“ (2009), „Ultimul cântec/ The Last Song“ (2010), „Sub acoperire/ So Undercover“ (2011), „LOL“ (2012), „Înainte de Crăciun/ The Night Before“ (2015) şi „A Very Murray Christmas“ (2015). Artista a lansat albumele „Meet Miley Cyrus“ (2007), „Breakout“ (2008), „Can't Be Tamed“ (2010), „Bangerz“ (2013) şi „Miley Cyrus & Her Dead Petz“ (2015) şi „Younger Now“ (2017).

Miley Cyrus s-a remarcat şi prin numeroasele controversele provocate. În 2013, după ce a fost premiată pentru videoclipul „Wrecking Ball“, ea a fumat ceea ce părea a fi o ţigară cu marijuana în timpul show-ului MTV European Music Awards, transmis în direct la mai multe posturi de televiziune. Totodată, dansul ei lasciv şi simularea masturbării alături de Robin Thicke, la gala MTV Video Music Awards, în vara anului 2013, a scandalizat opinia publică internaţională. Miley Cyrus a lansat, de asemenea, o nouă „modă“ în showbizul internaţional în 2013 - twerking-ul (dans lasciv în poziţie aplecată obţinut prin ondularea exagerată a bazinului, n.r.).

Actorul australian Liam Hemsworth a debutat în televiziune, cu un rol în serialul „Neighbours“, dar a făcut destul de rapid tranziţia spre marele ecran, remarcându-se în lungmetrajele „Triunghiul“, „Numere fatale“ şi „Jocurile foamei/ The Hunger Games“. Liam Hemsworth, ai cărui fraţi mai mari Luke şi Chris sunt şi ei actori, a putut fi văzut în vara anului 2012 şi în filmul de acţiune „Eroi de sacrificiu 2/ The Expendables 2“.