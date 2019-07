Mihai Sturzu: „Să fie sănătoşi toţi mafioţii, securiştii şi interlopii din politică. Nu pot să le fac faţă“. Ce spune despre meseria de pilot

După ce a trecut de la muzică la politică, Mihai Sturzu, fondatorul trupei HI-Q, este pilot de un an şi jumătate la compania Wizz Air. El a vorbit, într-un interviu pentru News.ro , despre meseria la care a visat încă din copilărie şi a mărturisit că nu putea să le „facă faţă interlopilor din politică“, motiv pentru care obiectivele acestui domeniu au trecut pe plan secund.

Mihai Sturzu a intrat în PSD în 2010-2011, iar acum este membru Pro România, însă a declarat că nu are gânduri de ascensiune pe plan politic: „Eu fac politică ca un om care se implică dacă este solicitat, dacă nu, se descurcă şi mai bine. N-am niciun fel de plan de ascensiune în acest domeniu, pentru că în România nu poţi, nu ai voie, adică în orice altă ţară poţi să fii, politica n-ar trebui să fie un scop în sine, politica ar trebui să fie făcută de oameni care au o meserie, care au o şcoală, care au ce face, care nu se ocupă cu politică că să se îmbogăţească sau să facă afaceri pentru ei, ci se duc în politică să-şi ajute comunităţile. În multe locuri din lumea asta, cel puţin la nivel local, funcţiile de primar, de consilier local, sunt funcţii part-time. Deci ăla are şi el un serviciu, ca toată lumea, şi în timpul liber se ocupă să administreze o comunitate“.

„Politica a devenit un hobby, vreau să fac ceva pentru ţara mea, dar, pe de altă parte, văd ce multă influenţă are ceea ce noi nu vedem public. Şi nu mai am energie şi resurse personale încât să lupt cu nişte mori de vânt. Să fie sănătoşi toţi mafioţii, toţi securiştii, toţi interlopii din politică. Recunosc, nu pot să le fac faţă! Atât timp cât în România calitatea de parlamentar nu îţi permite să ai un alt job, eu nu vreau să fiu parlamentar, pentru că mie îmi place să zbor! Mi se pare că fac mai mult bine unor oameni ducându-i şi aducându-i din vacanţe, de la serviciu, de la familie, ca pilot, decât în Parlament unde, numai pentru o lege amărâtă, lupţi ani de zile cu tot felul de interese, cu tot felul de nenorociri, toată lumea vorbeşte urât de tine. Pentru ce?“, a mai menţionat fostul lider al Tineretului Social-Democrat.

Mihai Sturzu, care are deja peste 1.000 de ore de zbor şi zboară numai pe rute externe pe avioane Airbus, a declarat că vrea să devină comandant de aeronavă în câţiva ani, când va îndeplini condiţiile necesare.

„Eu merg la zbor cu drag. Ştiu că sună ca un clişeu, dar este fix visul copilăriei mele. Copil fiind, văzând acele «dâre» pe cer, urmele lăsate de avioanele cu reacţie, mă întrebam «Oare cum e să fiu şi eu în acel avion?», pe care nici nu visam să îl pilotez. Şi oarecum, a rămas treaba asta, în adâncul conştiinţei mele. Şi, când aveam 32 de ani, mi-am dat seama că, deşi duceam o viaţă liniştită, eu totuşi nu îmi trăisem visul din copilărie. Aşa că m-am făcut pilot. M-am dus la Ghimbav, acasă la mine la Braşov, am luat o licenţă PPL (Private Pilot Licence), cu care ai voie să pilotezi avioane de dimensiuni mici şi astfel am început să zbor cu orice avion găseam, mă rugam de prieteni să îmi împrumute sau mai închiriam cu prietenii avioane. Şi am tot zburat şi mi-a plăcut foarte mult“, a mai declarat Mihai Sturzu pentru sursa citată.

La un moment dat, în 2015, împreună cu nişte prieteni, a urmat cursuri pentru cea mai înaltă licenţă în aviaţie, ATPL (airline transport pilot licence), cu care ai voie să pilotezi orice tip de avion: „A durat vreo doi ani şi jumătate, nu aveam toţi banii de la început, pe mine m-a costat circa 20.000 euro. În perioada aceea eram parlamentar. Am trimis apoi CV-ul la Wizz Air, m-au chemat la interviu, am luat interviul şi am fost foarte fericit. Acum zbor! E foarte, foarte frumos“.

Mihai Sturzu a mai precizat că muzica a fost un hobby, iar în ceea ce priveşte planurile sale din plan muzical, spune că acestea s-au oprit de mult. Referitor la politică, pilotul a mărturisit că a intrat în acest domeniu „sperând că va ajuta la progresul ţării“: „Fac 40 de ani anul acesta şi am avut şansa fantastică să nu simt că muncesc o zi în viaţa mea. Toate hobby-urile şi pasiunile mele au devenit treptat job-uri.

Am făcut trupa Hi-Q din pasiune, în clasa a X-a, împreună cu prietenul meu Florin, şi timp de 18 ani a fost business-ul nostru. Apoi am intrat în politică sperând că voi ajuta la progresul ţării mele şi am ajuns deputat. Cred că am făcut câteva lucruri bune în Parlament. Am visat să fiu pilot şi sunt pilot. Exact în ziua în care trupa a împlinit 18 ani, adică pe 29 iulie 2014, am zis gata, e momentul să ne oprim, ne-am strâns mâna. Pur şi simplu, ne-am dat seama că nu mai putem aloca atâta timp şi energie trupei cât ar fi fost nevoie. Pentru că să ai o trupă de muzică este un job full time“.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: