Mihai Bendeac a explicat de ce nu s-a dus la spital după ce a dezvoltat simptome de COVID-19. Actorul s-a filmat făcând un test pentru anticorpi VIDEO

Mihai Bendeac a venit cu explicaţii, într-un clip publicat pe contul său de YouTube, după ce a declarat la „iUmor“ că a fost infectat cu coronavirus . Actorul a povestit pe larg prin ce a trecut, după ce a dezvoltat simptome specifice COVID-19.

Mihai Bendeac şi familia lui s-ar fi infectat după ce au participat la înmormântarea bunicului său, ce a avut loc la începutul lunii martie.

„Eu am fost revoltat cu privire la atitudinea pe care mulţi o au faţă de medici, de poliţiştii români etc. Mi s-a părut flagrant faptul că nicio persoană din România, oricât de mică şi de neînsemnată, nu a vorbit despre treaba asta şi nimeni nu spune măcar că a avut simptome, o gripă foarte puternică sau ceva care să te fi dus cu gândul că are treaba respectivă (n.r. COVID-19).

După ce am avut pe 8 martie o premieră la Teatrul de Comedie cu piesa «Doi pe o bancă», care a fost şi ultima reprezentaţie, am mers la Timişoara unde am jucat pentru două seri la rând spectacolul «Bani din cer». În momentul în care m-am întors, pentru că am intrat în contact cu sute de oameni, spectatori, am făcut poze pe stradă, am dat mâna..., m-am gândit că s-ar fi putut întâmpla (n.r. - să se infecteze cu coronavirus). Eh, uite că nu s-a întâmplat acolo. La două zile după ce m-am întors din Timişoara, a murit bunicul meu, iar înmormântarea a avut loc pe 11 martie. La câteva zile distanţă, m-a sunat maică-mea şi mi-a zis că la biserica respectivă toţi preoţii, cel de la lumânări, cântăreţii şi alţii, au fost testaţi pozitiv. În total, au fost testate pozitiv peste 20 de persoane. Asta se întâmpla în perioada de început, nu se dăduse nicio ordonanţă cu privire la înmormântări“, a povestit Bendeac.

Actorul a continuat prin a reitera simptomele prin care a trecut: oboseală extremă, febră, pierderea gustului şi a mirosului. Bendeac a povestit apoi de ce nu s-a dus la spital şi a menţionat că nu a fost testat: „Nu m-am testat atunci. Pur şi simplu, atât eu cât şi familia mea ne-am autoizolat, am făcut ceea ce ştiam că este OK să facem în privinţa asta. De ce nu ne-am dus la spital? Pentru că erau supraaglomerate, se făceau foarte multe anunţuri privind serviciul de 112, ni se spunea să nu apelăm 112 decât dacă aveam probleme grave respiratorii şi aşa mai departe. Ne era destul de clar, dat fiind faptul că 20 de persoane de la biserica respectivă au fost testate pozitiv şi vreo două rude de-ale noastre erau deja internate la momentul acela. N-am vrut în acel moment să apelez la nicio testare, pentru că erau foarte mulţi oameni în situaţii mult mai grave“.

Mihai Bendeac a subliniat şi faptul că, în opinia lui, multe alte persoane care au avut sau au în prezent COVID-19 nu povestesc prin ce trec de teama stigmatizării: „Eu am vorbit despre treaba asta pentru că sunt foarte mulţi cei care au avut, poate au şi acum, iar unii dintre ei sunt priviţi ca nişte ciumaţi. Lepra şi covidul. Până la urmă, este o gripă. Sigur că mai puternică şi e mult mai transmisibilă, dar până la urmă este o gripă. Simptomele puternice au durat 24 de ore, după care au scăzut în intensitate. E foarte posibil în acelaşi timp să nu fi avut COVID“.





Testat pozitiv la anticorpi de coronavirus

În plus, actorul s-a filmat şi când a făcut un test de imunitate. Testul a ieşit pozitiv la anticorpi pentru coronavirus, potrivit celor arătate de Mihai Bendeac, ceea ce înseamnă că actorul a trecut printr-o infecţie cu SARS-Cov-2.

„Am avut dreptate, am anticorpi. Deci, asta s-a întâmplat acum două luni. Mă bucur foarte mult că am făcut acest clip pentru că eu am vrut să vorbesc despre asta. Şi e nasol că oamenii se gândesc că ar fi stigmatizaţi. E o tâmpenie, cred că ar trebui să trecem împreună prin această chestie şi că ar trebui să învăţăm foarte multe lucruri, dar, din păcate, nu ştiu dacă o vom face (...)“, a mai spus Bendeac.

Un rezultat pozitiv arată că ai anticorpi care au rezultat cel mai probabil în urma infecţiei cu SARS-CoV-2 sau alt coronavirus, spun specialiţtii. „Este neclar dacă anticorpii pot oferi protecţie (imunitate) împotriva contractării virusului din nou“, mai spun aceştia.