Micutzu a fost implicat într-un scandal din Capitală. Primele declaraţii ale comediantului VIDEO

„A agresat-o pe logodnica mea şi l-a lovit cu pumnii pe prietenul nostru, şi am venit să depunem plângere. S-au întâmplat nişte chestii, dar după ce am fost agresat de omul respectiv. Nu, eu nu am fost lovit. (..) Pur şi simplu mergeam pe stradă şi am fost înjurat de oamenii ăştia. Am depus plângere toţi trei şi aşteptăm ca organele să îşi facă datoria”, a declarat Micutzu pentru România TV.

Ce spune un martor despre scandal

„În această seară, ca de obicei, pe Calea Victoriei, beam o bere. Ce să vezi peste drum? Micutzu (da, chiar el) sparge un geam la o cârciumă şi se ia la omor cu proprietarii de acolo. Pleacă, adună gaşcă de intervenţie, şi se întoarce să încheie conturile. Are ghinion şi tocmai atunci vine Poliţia română care se apucă de investigat.

În timpul mini anchetei, vedetă noastră, mai face un schimb de salivă cu tabăra adversă plus nişte dedicaţii de tipul ”să fac, să dreg, să dau”. Este condus cu amabilitate la secţie. Nu ştiu exact ce s-a întâmplat, nu ştiu ce credeţi voi, dar mie mi-e ruşine că personajul e din Focşani. Se pare că atât merităm. Să aveţi o zi de luni productivă!”, a scris un martor al incidentului din Capitală, pe pagina sa de Facebook.

VIDEO Micutzu, implicat într-un scandal

Comunicatul poliţiei

„În noaptea de 15 /16 august 2021, în jurul orei 00.00, prin apel 112, Secţia 1 Poliţie a fost sesizată de către o femeie cu privire la faptul că în faţa unui magazin de pe raza de competenţă a secţiei, mai multe persoane sunt implicate într-un conflict.

La faţa locului s-au deplasat, de urgenţă, poliţiştii, care au identificat persoanele implicate şi le-au condus la sediul subunităţii.

Din primele date a rezultat ca în jurul orei 23.50, dintr-un grup format din 5 persoane, 4 adulţi şi un minor, aflat în faţa unui magazin, un bărbat ar fi adresat anumite cuvinte unui trecător. Acesta ar fi fost deranjat de cele auzite şi a început să se certe cu cel în cauză. Cu intenţia de aplanare a situaţiei, au intervenit alte doua persoane, un bărbat şi o femeie.

Conflictul verbal a degenerat, iar un geam al magazinului a fost spart. În cauză au fost declanşate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere şi lovire sau alte violenţe. 4 bărbaţi au fost sancţionaţi contravenţional cu amendă în valoare de 200 de lei (fiecare), conform prevederilor Legii nr 61 din 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, pentru adresarea de expresii jignitoare”, precizează Poliţia Capitalei.