Meghan Markle şi Kate Middleton, felicitări de Crăciun inedite. Ce mesaje de Crăciun au transmis

Pentru Crăciunul de anul acesta, ducii de Cambridge au ales o fotografie realizată în vară, în care apar alături de copiii lor, Louis, George şi Charlotte alături de o motocicletă cu ataş.

Kate Middleton şi prinţul William au lansat felicitarea cu mesajul „Wishing you a very Happy Christmas and New Year” la finalul săptămânii trecute.

În ceea ce îi priveşte pe ducii de Sussex, ei au ales ca prima lor felicitare să îl aibă în prim-plan pe fiul Archie, născut în luna mai a acestui an. Meghan şi Harry se află în spatele lui, zâmbind.

„Wishing you a very Merry Christmas and a Happy New Year", este mesajul felicitării semnate de întreaga familie.