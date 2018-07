Meghan Markle a încălcat protocolul regal comentând un subiect politic sensibil: persoana care a dat-o de gol a încercat să remedieze situaţia

În cadrul unei vizite în Dublin, Meghan Markle (36 de ani) a lăudat votul istoric dat de Irlanda în favoarea liberalizării avortului, potrivit Huffington Post . Membrii familiei regale britanice nu îşi exprimă niciodată în public viziunile politice, aceasta fiind considerată o încălcare gravă a protocolului regal. De altfel, aceştia nu au dreptul să voteze.

Ducesa de Sussex a făcut această remarcă în cadrul unei discuţii cu Catherine Noone, parlamentar irlandez care a susţinut campania de a abroga interdicţia de a avorta, cea care a şi divulgat viziunea soţiei Prinţului Harry.

„Am avut o discuţie cu Ducesa despre rezultatul recentului referendum privind avortul. Mi-a spus că a urmărit cu interes şi a fost încântată de rezultat“, a scris Noone pe Twitter.

Imediat ce au început să apară comentariile nefavorabile la adresa Ducesei, parlamentarul a încercat să remedieze situaţia, reformulând mesajul: „A părut mulţumită, s-a arătat interesantă, dar a tratat cu rezerve situaţia, nu a fost deloc politică.“ În cele din urmă, întreg mesajul a fost şters.

La rândul ei, Una Mullally, o apreciată jurnalistă irlandeză, a vorbit despre discuţia avută cu Ducesa de Sussex: „A fost minunat să stau de vorbă cu Meghan Markle, Ducesa de Sussex, despre referendum şi importanţa activismului feminist. Este deosebit de important să avem alături oameni cu o asemenea poziţie care susţin drepturile femeilor.“

De precizat însă că Meghan Markle este o susţinătoare înfocată a drepturilor femeilor şi este implicată, încă dinainte de a intra în familia regală britanic, în numeroase campanii umanitare. În urmă cu doar câteva luni, fosta actriţă şi-a exprimat sprijinul ferm pentru mişcările Me Too şi Time’s Up, împotriva abuzurilor sexuale.

Experţii au subliniat că astfel de comentarii sunt fără precedent în istoria monarhiei britanice şi ar putea însemna o schimbare fundamentală pentru familia regală. „E o raritate ca un membru al familiei regale să-şi exprime viziunea privind mişcări politice şi culturale, pentru că regula spune că monarhia constituţională trebuie să fie mai presus de politică şi chestiuni conexe. Cred că Meghan va fi nevoită să fie foarte cumpătată şi atentă, pentru a nu depăşi «limitele»“, a declarat William Hanson, un expert în etichetă regală, citat de Huffington Post.