Matthew McConaughey nu va candida în 2022 pentru funcţia de guvernator al statului Texas

El a făcut anunţul duminică seară, pe contul de Twitter.

Într-o înregistrare video, Matthew McConaughey a transmis: „În ultimii doi ani, am încercat să răspund la întrebarea cum pot fi cel mai de folos în viaţa asta... Una dintre categoriile de servicii pe care am explorat-o este politica. Am luat în calcul să candidez pentru funcţia de guvernator al statului Texas. Este o cale de reflectat. Este de asemenea o cale pe care aleg să nu o apuc acum”.

„Voi continua să muncesc şi să investesc sprijinind antreprenorii, afacerile şi fundaţiile despre care cred că sunt lideri în domeniu, instituţii despre care cred că reprezintă căi de reuşită în viaţă pentru oameni”, a adăugat el.

Deşi în ultimele luni a lăsat să se înţeleagă că va candida, McConaughey nu a început să organizeze reale strângeri de fonduri pentru încercarea sa. Decizia actorului vine cu puţin timp înainte de termenul limită de depunere a candidaturilor, 13 decembrie.

Dacă ar fi candidat, McConaughey ar fi participat la una dintre cele mai de impact curse politice din 2022, după cum se prevede.

Un sondaj recent realizat de Dallas Morning News arată că McConaughey a avut rezultate mai bune decât republicanul în exerciţiu Greg Abbott şi candidatul democrat Beto O’Rourke.

Într-o confruntare umăr la umăr, 44% dintre texani ar fi votat cu McConaughey, faţă de 35% cu Abbott, şi 49%, faţă de O’Rourke.

McConaughey nu a declarat vreodată dacă ar candida din partea unui partid sau independent.