Lily Collins ("Emily in Paris"): războiul cu tatăl ei, Phil Collins, care a părăsit-o pe mama ei prin fax!

Lily a povestit deschis despre traumele trecutului în cartea sa, "Unfiltered: no shame, no regrets, just me". "Te iert pentru greşelile pe care le-ai făcut", scrie Lily în carte, adresându-i-se tatălui său. "Şi deşi pare că este prea târziu, nu este... Cu toţii suntem puşi în faţa unor decizii şi, deşi nu găsesc scuze pentru ale tale, la finalul zilei nu putem rescrie trecutul. Încă învăţ cum să accept acţiunile tale şi să verbalizez cum m-ai făcut să mă simt. Accept tristeţea şi furia pe care le simt în legătură cu lucrurile pe care le-ai făcut", scrie actriţa care a fost profund marcată de despărţirea părinţilor ei.

