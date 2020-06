Lidia Buble şi Răzvan Simion s-au despărţit. Mesajul prezentatorului TV: „Nu mai este fericită lângă mine“

Lidia Buble şi Răzvan Simion s-au despărţit după o relaţie de 5 ani. Prezentatorul TV a scris un mesaj pe Instagram prin care explică de ce au luat această decizie.

„O nouă călătorie... Sunt diferit astăzi pentru că am învăţat să nu îi mai judec pe ceilalţi şi nici pe mine. Am învăţat să îi iert pe ceilalţi, pentru că mi-au oferit prea mult ori prea puţin, dar mai ales să mă iert pe mine. Au fost ani în care m-am iubit prea puţin în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu ştiam ce să fac. Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare duşman. Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen. Ce am învăţat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoţională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit“, a scris Răzvan.

El a continuat: „Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Şi mă iert şi pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, aşa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost şi pentru tot ce n-am fost... Suntem în continuare o echipă şi construim proiectul muzical şi în rest doi foşti iubiţi, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înţelept“, este mesajul de pe Instagram, prin care Răzvan justifică despărţirea de Lidia Buble.

Pe 8 noiembrie 2015, Lidia Buble şi Răzvan Simion s-au afişat pentru prima oară împreună, în public. Cei doi au apărut de mână la nunta Ancăi Serea cu Adi Sînă. Asta după ce timp de o jumătate de an şi-au trăit iubirea în secret, Răzvan fiind proaspăt divorţat de Diana, cu care are doi copii, notează Click!

Povestea de iubire dintre Diana şi Răzvan a început în anul 2000, pe când cei doi erau studenţi. Originar din Reşiţa, Răzvan Simion şi-a început cariera alături de Dani Oţil în 1995, la Radio Contact Reşiţa, de unde s-au transferat la Radio Vest Timişoara şi la Naţional FM Bucureşti.

Din 2008 realizează matinalul Antenei 1, «Neatza cu Răzvan şi Dani». El şi Diana au doi copii, pe Ianca şi pe Tudor, iar oficial divorţul s-a pronunţat în mai 2016.