Kylie Minogue se mută înapoi în Australia după ce a trăit 30 de ani în Marea Britanie

Vedeta a declarat pentru BBC Radio 2 că este surprinsă de reacţia publicului la această veste.

Ea a mărturisit că va vizita în mod regulat Regatul după ce se va muta în ţara sa de origine.

„Nu plec cu adevărat. Am trăit aici timp de 30 de ani. Mă voi întoarce mereu”, a spus starul în vârstă de 53 de ani.

Minogue crede că nu se vor schimba foarte multe în viaţa sa. „Am petrecut mult timp cu familia mea anul acesta în Australia şi a fost foarte bine şi am vorbit despre asta un timă. Nu vă îngrijoraţi, nu mă voi înstrăina”, le-a spus ea fanilor britanici.

Cântăreaţa a mai afirmat că visează la momentul în care ar putea să întreprindă un nou turneu.

Noul ei single, „A Second To Midnight”, este o colaborare cu Olly Alexander (Years & Years), care a jucat recent în drama „It's a Sin”.

Kylie Minogue, născută pe 28 mai 1968, în Melbourne, a devenit cunoscută odată cu rolul din serialul „Neighbours”.

De la începutul anilor 1980 are o carieră solo de succes, cu piese precum „Love At First Sight”, „Can't Get You Out of My Head”, „Slow”, „I Should Be So Lucky” şi „Spinning Around”. În 2008, a primit însemnele de ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic, iar guvernul francez i-a acordat distincţia de cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor.

