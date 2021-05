Iulia Vântur s-a întors în România din cauza pandemiei: „Am prieteni care au trecut în nefiinţă”

„E dramatic ce se întâmplă acum în India. Acum situaţia se îmbunătăţeşte totuşi. Au intrat în lockdown, au venit ajutoare chiar şi din România. Săptămâna trecută am vorbit cu o prietenă care era în spital şi nu putea să respire, e dureroasă imaginea. Am şi prieteni care au trecut în nefiinţă. Mie mi-a fost teamă când am auzit de puterea virusului. Al doilea val ne-a luat pe nepregătite”, a declarat solista invitată la emisiunea “Sinteza zilei”, de la Antena 3.

Odată ajunsă în România, vedeta a mers la Iaşi, pentru a-şi revedea părinţii de care-i era foarte dor. “Am mers în week-end cu părinţii la mănăstirile din Nordul Moldovei. Acasă tot România e! Aici e sufletul meu!“, a mărturisit solista.

