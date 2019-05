INTERVIU Oana Tache, românca aleasă în campania Parlamentului European pentru alegeri: „E momentul să ne trezim şi să schimbăm acest sistem deficitar“

Finalul lunii mai va aduce una dintre cele mai importante ocazii de exercitare a unui demers civic mai mult decât necesar: alegerile europarlamentare. Unul dintre vectorii de imagine ai campaniilor recente de conştientizare a importanţei prezenţei la vot, Oana Tache s-a întors recent de la Bruxelles unde a fost singurul reprezentat român selecţionat de Parlamentul European pentru a face parte din campania „This Time I’m Voting/ De Data Asta Votez“.

Într-un interviu pentru „Adevărul“, Oana Tache a vorbit despre această experienţă şi a explicat de ce este important ca noile generaţii să participe activ la viaţa societăţii, dar şi care crede că sunt motivele pentru care tinerii nu au arătat până acum un interes prea mare de a-şi exercita dreptul la vot.

De zece ani în în contact cu platformele media digitale internaţionale, Oana Tache a lucrat atât în faţa camerei, cât şi în spatele brandurilor. A întors pe toate părţile culisele a peste 20 de evenimente europene, a luat la întrebări peste 400 de artişti internaţionali, face strategie, marketing şi content pentru branduri premium - de la Pro TV la MTV International, Untold, Neversea. În 2019, Oana Tache pune pe primul plan propria casă de producţie de content digital, MediaLIKE, dar se şi implică în zona civică şi în campanii dezvoltate în parteneriat cu Parlamentul European şi Comisia Europeană.

„Adevărul“: De ce crezi că tinerii nu au votat în număr mare până acum?

Oana Tache: În 2014, doar unul din cinci tineri a votat. Cifra asta extrem de mică este cauzată de lipsa informaţiei de calitate şi distorsionarea aceleia care există în mesaje politice nu tocmai corecte şi transparente. Românii nu ştiu şi nu au fost învăţaţi până acum ce e Europa, ce e Parlamentul European, ce ar trebui să facă acolo aleşii locali pe care noi, ca stat comunitar cu drepturi egale, îi trimitem în legislativele de la Strasbourg şi de la Bruxelles. În general, românii au fost privaţi de o bună informare obiectivă şi e cazul să schimbăm asta şi să ne implicăm în fiecare zi în procesul de democraţie participativă. Noi am încercat să aducem aceste informaţii mai aproape de tinerii din România prin seria de vloguri informative pe care le-am realizat la MediaLIKE pentru oanatache.ro, prin acţiunile care au vizat întâlnirile cu publicul din mediul rural – un exemplu este implicarea Maratonului de Ciclism Drumul Regelui (comuna Petriş, judeţul Arad) în această campanie europeană – şi cu tinerii de la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga“ din Capitală.

De ce consideri că este votul important?

Este una din principalele puteri pe care le avem ca cetăţeni! E un drept şi o responsabilitate. Este mecanismul democratic prin care putem alege fie să ne păstrăm reprezentanţii, fie să îi schimbăm. Alegerea aceasta este un principiu de bază al democraţiei. De ce să nu vreau să îmi folosesc acest drept, să îl apăr şi să aleg pentru mine?

Crezi că tânăra generaţie, generaţia ta, are puterea şi dorinţa de a schimba lucrurile? De ce?

Trebuia să fiu în Colectiv în momentul acela groaznic, dar am întârziat. Nu am mai ajuns la concert, dar nu o să uit groaza prin care am trecut când am fost chemată să îmi iau prietenii de acolo, ce am văzut şi cum am stat săptămâni întregi în faţa spitalelor pentru ei. Eu am fost un caz fericit atunci pentru simplul fapt că nu am mai ajuns la eveniment. Dar să nu uităm drama asta care a marcat generaţia noastră. Să nu uităm nici de 10 august când am fost gazaţi în Piaţă. Şi acolo am fost alături de prietenii mei şi nu pot să descriu cum îmi curgeau ochii, cum nu mai auzeam, cum nu mai puteam să respir şi cum trei săptâmâni la rând după am fost la medici pentru că nu mă puteam opri din tuse. Asta e generaţia mea! Ăsta e momentul în care trebuie să ne trezim şi să înţelegem că e timpul să ne implicăm şi să schimbăm un sistem deficitar care ne-a făcut şi ne face atâta rău atât la nivel individual, cât şi la nivelul întregii naţiuni. E momentul ca politicienii să înţeleagă că trebuie să merite ca să poată fi reprezentanţii noştri. E momentul să ne implicăm şi să mergem la urne pe 26 mai şi la scrutinele care vor urma.

Ai fost singura româncă selectată de în campania „This Time I’m Voting“. Cum a venit propunerea?

Campania „This Time I’m Voting“ este un demers al Parlamentului European în care tinerii se pot implica, pot lua atitudine şi pot declara deschis de ce votează pe 26 mai, dar şi ce aşteptări au de la Europa şi de la liderii europeni. Am ales să mă implic şi am fost unul dintre cei 27 de tineri, reprezentanţi ai statelor europene, invitaţi la o serie de evenimente informale dedicate tineretului european. La începutul lui aprilie am fost invitată la primele seminarii de presă şi vizite în Parlamentul European, ca mai apoi să particip la European Youth Week 2019. Ulterior, a venit şi invitaţia la Summit-ul de la Sibiu, la Young Citizens Dialogue. Toate aceste evenimente au avut în prim plan educaţia, implicarea în zona civică şi socială şi politica europeană.

Care a fost rolul tău la Bruxelles? Ce a presupus întreaga campanile?

În cadrul European Youth Week am fost de asemenea singurul român invitat pentru a relata experienţa împărtăşită de tinerii din întreaga Europă. Au fost câteva zile pline de workshop-uri, dezbateri, evenimente dedicate şi întâlniri cu comisarii europeni. După acest schimb de experienţă cu Parlamentul European, Comisia Europeana – foruri ale căror valori trebuie păstrate, apărate şi transformate conform cerinţelor generaţiilor viitoare –, cred că am responsabilităţi în plus. O reală responsabilitate de a aduce la cunoştinţă cetăţenilor din România informaţii la cald despre ce înseamnă Europa, ce fac instituţiile care iau decizii pentru noi, ce înseamnă să ai reprezentanţi într-un for internaţional şi care sunt programele pe care tinerii noştri le pot accesa.

Ce ai învăţat din această experienţă? Au fost şi lucruri care te-au surprins?

Am învăţat că e imperios necesar să luăm atitudine, să ne preocupe prezentul şi viitorul nostru, că democraţia nu trebuie luată ca atare şi trebuie să ne apărăm şi să ne exercităm drepturile de cetăţeni români şi europeni. M-a surprins nivelul celorlalţi tineri europeni care au acces la informaţiile care nu ajung la noi, în România, prin sistemul de educaţie sau în mod constant prin media.

Îmi poţi da un astfel de exemplu?

Schimbările climatice nu mai sunt o chestiune de viitor. Se întâmplă acum şi trebuie să ne implicăm şi să acţionăm acum. Pe de alta parte, digitalizarea este un fenomen care va schimba constant felul în care trăim. Şi poate cel mai important este faptul că Parlamentul European şi Comisia Europeană pun la dispoziţia tinerilor o grămadă de programe prin care pot face schimb de experienţe, pot explora gratuit Europa - #EUandMe este unul dintre ele, Erasmus de asemenea, există şi Erasmus Young Entrepreneurs chiar. Există programe creative, de voluntariat sau training-uri plătite. Le recomand tuturor să se informeze de pe europa.eu, la secţiunea Youth Portal, de pe thistimeimvoting.eu, what-europe-does-for-me.eu şi să-şi descarce aplicaţia Citizens App.

Ce va urma pentru tine în plan profesional, ce campanii pregăteşti după 26mai?

Mă voi implica şi mai mult. Aşa cum am spus, e doar începutul. Voi continua să dezvolt proiecte pentru şi cu Uniunea Europeană, atât la nivel local, cât şi internaţional. Am în plan un proiect eco şi încă unul axat pe digital şi cu siguranţă nu mă opresc aici. În altă ordine de idei, continui colaborarea cu Untold şi Neversea, continui colaborarea cu brand-urile cu care am lucrat bine şi în trecut pe proiecte online, dar şi cu cele adăugate recent în portofoliul local şi internaţional pentru care facem şi consultanţă online şi content. Vom continua şi seria de materiale digitale informative şi în toamnă pregătim o schimbare destul de importantă în ceea ce mă priveşte în online. Dar o să vă las să descoperiţi atunci ce ne-a mai dat prin cap la MediaLIKE pentru oanatache.ro si #iVLOG.

