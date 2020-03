Idris Elba, infectat cu noul coronavirus. Cum se simte actorul britanic

Idris Elba a spus, în mesajul publicat pe Twitter, că a primit luni rezultatului testului. „Am fost testat pentru că mi-am dat seama că am fost în contact cu cineva care fusese depistat pozitiv“.

„Mă simt bine, nu am deocmadată niciun simptom, dar sunt în izolare de când am aflat despre posibila mea expunere la noul virus“, a mai spus Elba, care şi-a încurajat fanii să se spele pe mâini şi să respecte regulile privind distanţarea socială.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ