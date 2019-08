Horia Brenciu, detalii despre adopţia celui de-al cincilea copil: „Dacă ţi-e dat să primeşti ceva, totul se poate împlini“

Cântăreţul, care mai are un fiu adoptat, Toma, a mărturisit recent că îşi doreşte al cincilea copil, iar acum a dezvăluit că ia din nou în considerare adopţia, însă nu a început demersurile în acest sens: „Deocamdată nu am început nimic. Şi Toma a venit la noi fără să căutam neapărat un copil. Dumnezeu ni l-a dat printr-un concurs de împrejurări favorabile. Atunci am înţeles, o dată-n plus, că dacă ţi-e dat să primeşti ceva, totul se poate împlini“.

De asemenea, Brenciu a oferit sfaturi cuplurilor care îşi doresc să adopte şi a povestit cum a fost pentru el şi soţia sa această experienţă: „Adopţia este un proces complex. El are darul de a sonda cât de mult doreşte un cuplu să iubească un copil. E greu, dar nu imposibil, iar când vezi copilul, nimic nu mai contează. Uiţi de orice efort, supărare sau frustrare“.

„Eu cred că în România mai sunt multe lucruri la care trebuie să lucrăm. Adopţia este, cu siguranţă, unul dintre ele. Dar am decis de la o vreme să nu mă mai plâng şi să acţionez. Să nu mai aştept pe altcineva s-o facă şi să fiu eu cel care trece la acţiune şi face ceva concret“, a mai declarat artistul pentru sursa citată.

Horia Brenciu a făcut declaraţii şi despre soţie şi viaţa alături de cei patru copii: „Toma e eroul tuturor. Sigur că febleţea lui e mama, dar de când s-a făcut mai măricel, preferă să petreacă tot timpul cu mine, aşa, ca-ntre băieţi. Prima lecţie de tenis, cu mine în postura de antrenor amator, a fost un spectacol total“.

Căntăreţul a dezvăluit că fetele lui l-au primit foarte bine în familie pe Toma, singurul lor frăţior: „A fost şi dorinţa lor să se întâmple asta şi au fost de-a dreptul încântate de venirea lui. Acum avem ceva probleme cu răsfăţul… Mina, chiar dacă este cea mai apropiată de vârsta lui, e foarte protectoare, asumându-şi de multe ori toate năzdrăvăniile pe care le face Toma“.

În 2016, artistul şi-a prezentat pentru prima dată băiatul , pe Toma Brenciu, mezinul familiei sale. „Toma este băiatul nostru. Are 2 ani şi 6 luni. Este adevărat că nu l-a purtat Alice în burtă, însă este băiatul nostru din clipa în care a venit pe lume. Este o minune de copil, este inteligent, talentat la cântat şi la fotbal şi extrem de iubitor. Este dragostea noastră şi a tuturor celor care-l cunosc. Dumnezeu este mare şi ne-a dat acest dar minunat, pe lângă celelalte trei fete. Mina şi Toma sunt de nedespărţit, iar Alice sta cu ei aprope tot timpul. Sunt un om bogat şi-i mulţumesc, din tot sufletul meu, lui Dumnezeu pentru comorile mele“, declara fericit Horia Brenciu.

Horia Brenciu şi Alice Dumitrescu s-au căsătorit în 2014. Cei doi s-au cunoscut în anii ’90, pe vremea când erau colegi la celebra emisiune de la TVR, „Şcoala Vedetelor“, şi formează un cuplu din 2006. Aceştia au împreună o fetiţă, pe nume Mina, în vârstă de şapte ani, şi un băieţel, pe Toma, în vârstă de 5 ani, pe care l-au adoptat în 2016. Alice Dumitrescu mai are două fiice din relaţii anterioare: Andreea, în vârstă de 28 de ani, din căsătoria cu fostul soţ, şi Maria, în vârstă de 20 ani, născută în urma unei scurte relaţii pe care mama sa a avut-o cu un coleg de breaslă.

