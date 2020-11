Horaţiu Mălăele: Nu am prea crezut că există COVID. Când m-a izbit, m-am deşteptat

La puţin timp după apariţia cărţii, Horaţiu Mălăele s-a infectat cu SARS-CoV-2 şi a fost carantinat. "M-am bucurat mult că am terminat-o şi e unul dintre lucrurile bune pe care le-am făcut.”, a mărturisit actorul.

Vorbind despre experienţa sa cu boala COVID-19, Horaţiu Mălăele a spus:





" În primul rând, ca foarte mulţi, nu am prea crezut că există, pe urmă era neîndoielnic că îl am şi recuziunea spitalicească a fost groaznică pentru mine, singurul lucru care mi-a mai îndulcit viaţa acolo au fost minunaţii doctori care au stat pe lângă mine şi fetele drăguţe din anturajul lor. Asta m-a mai îmbunat uneori, altfel am fost o perioadă disperat. Dar omul trebuie să treacă şi prin asta, să vadă cât de fantastică este viaţa altfel.

Am ajuns acasă, mi-am revenit şi m-am apucat de treabă, Ştiam că există ceva, dar nu eram aşa de sigur. Când m-a izbit, m-am deşteptat.”