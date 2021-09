George Burcea vorbeşte într-un interviu despre carte, serial şi iubirea cu Viviana: „Tot ce am realizat în ultimul an a fost datorită ei”

George Burcea şi Viviana Sposub au început o relaţie în urmă cu un an. Foto: Facebook

Eşti pe val, vei lansa cartea la care ai muncit atâta vreme. Cât ţi-a luat să o scrii?

„Pe val nu, dar cred că Dumnezeu îmi oferă ceea ce merit şi, pe deasupra, ceea ce mi se întâmplă acum e rodul muncii mele de cel puţin 18 ani. Am muncit, muncesc şi voi munci enorm pentru a-mi duce la capăt misiunea: să le ofer oamenilor poveştile unui copil care se transformă uşor, uşor, într-un luceafăr, chiar dacă nimeni nu i-a dat vreo şansă. Am scris şi corectat un an şi ceva la această carte.”

Când va fi lansarea va veni şi mama ta? Ce pregăteşti special?

„Prima lansare va fi în spaţiul online, în data de 30 septembrie, apoi în octombrie vom face şi lansare în Bucureşti şi în alte oraşe. Depinde foarte mult de pandemie. Da, mama va veni la lansare 100%, căci e şi povestea ei. Povestea mamei este genială, dar dureroasă. Aş putea spune genial de dureroasă.”

Tu şi Viviana aţi împlinit un an de relaţie. Cum vă e? Vă iubiţi ca în prima zi?

„Viviana este superbă şi mereu a fost. Ea e sprijinul meu 24 din 24, 7 zile din 7. Tot ce am realizat în ultimul an a fost datorită ei şi a susţinerii de care a dat dovadă. N-am întâlnit în 33 de ani un suflet atât de cald şi iubitor.

Ne ajutăm enorm, iar acest lucru n-a făcut nimic altceva decât să ne lege şi mai mult.”

George Burcea a fost ales să joace într-o producţie Netflix, regizată de celebrul Tim Burton şi filmată integral în România. Este vorba despre „Wednesday”, un serial-continuare a faimosului film „The Addams Family”. Actorul român se va afla pe platourile de filmare alături de nume mari din lumea filmului, printre care actriţa Catherine Zeta-Jones. Doar doi români au avut norocul de a primi roluri în filmul care promite să fie unul de succes: George Burcea şi Victor Dorobanţu. George Burcea va interpreta rolul majordomului familiei, Lurch, iar Victor Dorobanţu va interpreta rolul lui Thing.

