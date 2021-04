Fuego: „Gust glumele de bun simţ, de genul: «Toată lumea se trage din maimuţă, doar Fuego din măicuţă»“

Tu cânţi mult despre patrie şi limba română. Ce le spui celor care consideră că e o modă perimată?

E perimat să-ţi iubeşti ţara? E perimat să lupţi pentru promovarea ei şi pentru folosirea corectă a limbii române? Eu nu-s obsedat de patriotism şi nici nu pic în extremă, dar sunt mândru de originea mea. La capitolul dragostea de ţară, mulţi s-au rătăcit pe parcurs şi-au ajuns ori să o blameze inutil, în speranţa că aşa vor deveni mai interesanţi, ori să fugă de ea departe, ori să nu o cunoască. E valabil şi-n cazul limbii române, cea zilnic terorizată de către cei care uită că există acord, noţiuni corecte, mutilând-o cu neştiinţa şi indolenţa lor. Eu ştiu că nu avem o ţară perfectă, că ne-ar trebui străzi şi drumuri moderne, că ar fi benefic să avem spitale dotate, gratuităţi şi şcoli în care principala ocupaţie să fie învăţătura. Ştiu că i-ar trebui un luciu, dar mai ştiu că are putere latentă şi că noi putem, fiecare pe latura lui, să o facem mai bună şi mai demnă. România nu e de aruncat la gunoi şi nici de blamat zilnic, pentru că fiecare suntem, indiferent dacă ne place sau nu, un produs românesc, cu hibele aferente.

Oamenii te percep ca un artist al Crăciunului. Ce cânţi de Paşte?

Nu ştiu dacă oamenii mă percep aşa neapărat, pentru că eu cânt colinde de Sărbători, dar în rest, am un repertoriu vast, cu peste vreo 500 de cântece realizate în cei 27 de ani de carieră. Cine vrea să mă asculte sau se regăseşte în muzica mea, o poate face în orice moment al anului. Am şi câteva piese care se potrivesc acestei perioade, melodii cu mesaje de suflet şi desigur, vreo câteva pricesne, cântece cu mesaj religios. Oricum, pentru perioada care vine am pregătit o mulţime de melodii noi. După ce în 2020 am lansat 12 videoclipuri şi vreo 20 de piese, anul acesta nu mă las mai prejos!

