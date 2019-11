Fiul lui Trump spune că preşedintele american „nu poate fi rasist“ pentru că-l lăsa să se joace cu Michael Jackson când era copil FOTO

Pentru a contracara acuzaţiile de rasism aduse preşedintelui american, fiul cel mare al acestuia, Donald Trump Jr. a dezvăluit în cartea sa „Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us“, ce urmează să fie lansată oficial pe 5 noiembrie, că tatăl lui îl lăsa să se joace jocuri video cu Michael Jackson.

Cei doi au ajuns să petreacă timp împreună fiindcă regele pop avea un apartament în Trump Tower din Manhattan, potrivit Daily Mail.

„Oh, şi apropo, având în vedere toate acuzaţiile aduse tatălui meu, în special că este «rasist», cu siguranţă sună ciudat că îşi lăsa fiul în vacanţă cu un bărbat de culoare sau că-l lăsa să-şi petreacă timpul cu Michael Jackson, nu-i aşa? Dacă este rasist, cu siguranţă nu este prea bun la asta“, a scris fiul cel mare al lui Donald Trump.

În alt fragment extras din volumul „Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us“, Donald Jr. scrie că tatăl lui merită mult mai mult să primească un premiu Nobel pentru Pace decât predecesorul său la preşedinţia SUA, Barack Obama.

Cele mai recente acuzaţii de rasism la adresa liderului de la Casa Albă au venit chiar de la fostul avocat al acestuia, Micheal Cohen.

Un apropiat al lui Trump, Cohen a declarat pentru Vanity Fair că preşedintele i-a spus la un moment dat că „persoanele de culoare sunt prea proaste să voteze“ pentru acesta şi l-ar fi provocat pe fostul său avocat să numească „o ţară condusă de cineva de culoare, care să nu fie o cocină“.

Dezvăluirile lui Cohen au venit după ce Omarosa Manigualt Newman, care la un moment dat a fost cea mai proeminentă figură Afro-Americană de la Casa Albă, a publicat un memorial în care susţine că Trump a fost „rasist“ şi că a folosit de mai multe ori cuvinte denigratoare la adresa persoanelor de culoare atunci când lucra la reality-show-ul său „Ucenicul“.





Cohen a fost preşedintele adjunct al finanţelor Partidului Republican, dar a demisionat din funcţia respectivă în cursul unei anchete penale în legătură cu afacerile sale.

