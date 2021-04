Fiica lui Gabi Luncă, lămuriri despre înmormântare: „I-am luat mamei cavoul din cimitirul Dămăroaia, acolo unde şi-a dorit ea să fie înmormântată“

Rebeca Onoriu, fiica cea mică a cântăreţei Gabi Luncă, a negat zvonurile conform cărora mama ei ar fi înmormântată astăzi, 4 aprilie. Rebeca Onoriu a declarat, în exclusivitate pentru Click!, că trupul mamei sale se află încă la spital şi că familia are termen până luni să meargă să-l ridice. Familia se ocupă acum de pregătirile de înmormântare ale marii soliste.

“Nu ştiu de unde vin informaţiile astea! Mama mea va avea o înmormântare creştinească, aşa cum am spus! Nu am acum puterea sa merg la spital. Voiam s-o scot pe picioare de acolo şi s-o aduc acasă. Aseară am fost cu sora mea şi i-am luat mamei cavoul din cimitirul Dămăroaia, acolo unde şi-a dorit ea foarte mult să fie înmormântată. Mă bucur că lângă cavou vom avea o băncuţă, unde voi sta şi îi voi citi mamei mele toate mesajele de condoleanţe venite pentru ea! Aşa îi citeam eu ei înainte mesajele la pozele noastre, pe care le puneam cu ea (n.r. pe Facebook). Sunt enorm de multe! Nici eu nu am apucat să le citesc”, a declarat Rebeca Onoriu, în exclusivitate pentru Click!