Feli Donose şi-a botezat fetiţa în secret: imagini de la eveniment

Am tot asteptat momentul potrivit sa fac postarea asta dar am invatat de curand ca momentu potrivit e fix ala cand te gadila stomacu' si o voce iti spune "Hai, Feli! Bucura-te si imparte ce simti cu lumea intreaga!" Asta simt sa fac acum... ❤️ Am crestinat-o pe Nora Luna magica intr-un iunie de poveste! Am simtit sa fie totul intim, in familie, normal simplu si modest dar cu bogatie in inima noastra a parintilor, a familiei si ale prietenilor nostri-familie. Nora Luna a avut parte de o zi cu soare, pana si de o seara cu soare si oameni care o iubesc neconditionat. ❤️ Nu stiu exact ce sa scriu in postarea asta, cum sa descriu ce e in sufletul meu. Simt doar sa impart o particica din 9 iunie-le nostru. Nora Luna a dormit toata slujba aproape. Avem noroc de un copil cuminte, vesel, zambet de dimineata pana seara, cu personalitate (deja) puternica, o Nora Luna magica pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca sa ne invete sa ne bucuram de viata si sa invatam zi de zi alaturi de ea...sa fim oameni mai buni. Multumim Andreea (@sipetdesidef) pentru trusoul de poveste si scrisorica pentru beba💕, Mihaela ( @sweet.concept) pentru candy bar-ul personalizat si tortul Lunitei, tort pe care o sa il avem in amintire mereu ❤️, multumim fetelor de la @graveazapovesteata pentru marturiile personalizate, rabdare si implicare si sa stiti ca impreuna va pregatim ceva frumos ❤️🍀, multumim @__foodlocker__ pentru ca ne-am simtit ACASA❤️! Acuma va intreb: Sa ii multumesc si lui Catalin ( tatal lui Nori) public pentru minunea pe care o avem sau ar suna a speech de Oscar? 😂 Te iubesc, Cata! 💕 📸@blejandanielph #eusuntfeli #noralunamea #soarelesiluna #teiubescdintotdeauna