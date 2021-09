Emma Răducanu, printre invitaţii la premiera noului film cu James Bond. Campioana s-a fotografiat lângă maşina agentului 007 FOTO

Ţinuta sa a fost aprciată şi de unii dintre cei mai aprigi critici vestimentari, inclusiv de revista Vogue.

De când a scris istorie la US Open, Emma Răducanu a fost invitată la cele mai importante evenimente din showbiz, inclusiv la Met Gala, a apărut în revista Vogue Marea Britanie şi a jucat tenis cu ducesa de Cambridge.

Lungmetrajul „Nu e vreme de murit/ No Time to Die”, a cărui lansare a fost cea mai aşteptată din seria „James Bond”, după ce a fost amânată de mai multe ori din cauza pandemiei, îl are în prim-plan pe Agent 007 mai puternic şi mai vulnerabil, în acelaşi timp, care are de depăşit o provocare nebănuită, într-o poveste despre adaptare, încredere şi trădare.

Acţiunea din „No Time to Die” are loc după cinci ani de la evenimentele din „Spectre”, când Bond a decis să lase în urmă viaţa de agent secret şi să se bucure de libertate în Jamaica.

Din distribuţie fac parte Rami Malek, Lashana Lynch, Léa Seydoux, Ana de Armas, Ben Whishaw şi Christoph Waltz.

