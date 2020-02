Elton John, diagnosticat cu pneumonie: mesajul transmis de cântăreţ

El şi-a cerut scuze şi pentru că boala i-a afectat interpretarea: „Eram hotărât să ofer tot ce-i mai bun. Am cântat şi cânt cu inima, până când vocea mă va ţine. Sunt dezamăgit, profund supărat şi îmi pare rău. Am dat tot ce-am avut. Mulţumesc pentru sprijinul extraordinar şi pentru dragostea pe care mi-aţi arătat-o de-a lungul concertului. Vă sunt etern recunoscător“.

Intitulat „Farewell Yellow Brick Road“, acest turneu mondial al lui Elton John este prezentat drept ultimul. El l-a început în 2018 şi ar trebui să se încheie în decembrie 2020.

Concertele sold-out, în care el interpretează compoziţii lansate pe parcursul întregii cariere, s-au bucurat până acum de critici favorabile.

Reginald Kenneth Dwight, născut pe 25 martie 1947, în Anglia, este cunoscut sub numele de scenă Elton John. Este compozitor, cântăreţ şi actor. Într-o carieră de peste 55 de ani, a lansat 30 de albume de studio, care au fost vândute în peste 200 de milioane de exemplare.

Vocea lui, clasată iniţial ca tenor, a devenit pe parcursul anilor baritonală.

Din 1967, colaborează cu textierul Bernie Taupin. Maniera lor de lucru implică scrierea versurilor de către Taupin şi punerea lor pe muzică de Elton John. Cei doi nu lucrează efectiv împreună la aranjarea pieselor.

A primit o stea pe Hollywood Walk of Fame în 1995. În 1992, Elton John a fost inclus în Songwriter's Hall of Fame, iar doi ani mai târziu, în Rock and Roll Hall of Fame, introducerea fiindu-i făcută de liderul trupei Guns N Roses, Axl Rose.